Paris et Maledon plébiscités dans le sondage de mi-saison en EuroLeague, l’AS Monaco pronostiquée au Final Four par les GM

C’est l’une des grandes traditions du service communication de l’EuroLeague : le sondage de mi-saison effectué auprès des 18 GM de la compétition. Et sans surprise, celui de cette année a fait la part belle au Paris Basketball !

𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟱 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗚𝗠𝘀 𝗠𝗜𝗗-𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗥𝗩𝗘𝗬👀 We've asked some important questions to our clubs' GMs once again this season… Here are their answers 👇 pic.twitter.com/F504pdasVa — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2025

Élue équipe la plus divertissante à regarder (78%), la plus surprenante (89%) et la plus pénible à affronter (28%), Paris a également remporté d’autres suffrages à travers ses représentants. Ainsi, pour sa première vraie expérience sur un banc, Tiago Splitter a été désigné meilleur coach (28%) tandis que Nadir Hifi s’est adjugé le statut de meilleur jeune (33%). De son côté, T.J. Shorts s’est offert plusieurs scrutins : celui du meilleur leader (33%), celui de joueur le plus spectaculaire (39%) et celui du MVP de la compétition (33%), à égalité avec Kendrick Nunn.

Maledon autre vainqueur

L’ASVEL n’est pas en reste, grâce à la sensation Théo Maledon : auteur de la plus grande série de matchs à plus de 20 d’évaluation, le Normand devance T.J. Shorts (33% contre 28%) quand on demande aux GM qui est la plus grande révélation cette saison. Parallèlement, le meneur villeurbannais est également le joueur que les managers veulent le plus signer, à égalité avec son compatriote Mathias Lessort. Pas étonnant que l’un soit sur les tablettes du Real Madrid et que l’autre ait déjà été prolongé par le Panathinaïkos malgré sa grave blessure !

Enfin, preuve que l’AS Monaco devient peut-être un vrai collectif, la Roca Team ne place aucun joueur dans les votes. Mais le club de la Principauté fait partie des heureux élus à ce qui est sûrement la question la plus importante : qui ira au Final Four ? Avec 61% des voix, les Monégasques sont pronostiqués à Abu Dhabi par les GM, en compagnie du Panathinaïkos, de l’Olympiakos et du Fenerbahçe.

Les réponses des GM