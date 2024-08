Paris fait venir le champion du monde allemand, Maodo Lô

Le Paris Basketball continue de se renforcer en vue de sa première saison en EuroLeague, avec la signature du meneur Maodo Lô (1,91 m, 31 ans). Le combo-guard, expérimenté en EuroLeague et en sélection nationale, arrive en provenance de l’Olimpia Milan.

NEW PLAYER UNLOCKED 🔓 🎮 WELCOME TO PARIS BASKETBALL MAODO LÔ 🤩 Champion du monde 2023 avec l’Allemagne, et en provenance de @OlimpiaMI1936, son expérience en EuroLeague sera un atout majeur pour nous 🫡 LET’S GO MAODO 💪 pic.twitter.com/0udFxjSm2h — Paris Basketball (@ParisBasketball) August 16, 2024

Un nouveau joueur connaisseur de l’EuroLeague

Contrairement aux dernières saisons, le Paris Basketball effectue pour le moment un mercato peu flashy mais qui commence à avoir une belle colonne vertébrale. Après avoir recruté les JFL Léopold Cavalière et Yakuba Ouattara, ainsi que les expérimentés Kevarrius Hayes et Daulton Hommes, c’est un autre joueur référencé qui fait son arrivée en la personne de Maôdo Lo.

Jusqu’à la saison dernière et sa signature à Milan, le trentenaire avait toujours évolué dans son pays, l’Allemagne, pour sa carrière professionnelle. Partout où il est passé outre-Rhin, il fut sacré champion d’Allemagne, que ce soit avec Bamberg (2017), le Bayern Munich (2019) et surtout l’Alba Berlin (2021 et 2022). Après trois saisons dans la capitale allemande, sa ville de naissance, il avait fait le choix de rejoindre l’Olimpia Milan, où sa saison a été perturbée par divers pépins physique (21 matchs d’EuroLeague pour 7,6 points à 44% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 2,7 passes décisives en 19 minutes de jeu en moyenne).

Le complément idéal à T.J. Shorts ?

S’il n’a jamais été l’option n°1 de son équipe, malgré une pointe à 13,3 points par match lors de l’exercice 2021-2022 d’EuroLeague avec Berlin, Maodo Lô est cependant un joueur utile des deux côtés du terrain. Ça tombe bien, Paris dispose déjà de ses joueurs majeur sur les lignes arrières, avec T.J. Shorts et Nadir Hifi.

L’ancien joueur de l’université de Columbia dans l’État de New York dispose également d’une très solide expérience internationale, champion du monde avec la Mannschaft en 2023 (6,6 points de moyenne en 16 minutes de jeu en relais de Dennis Schröder). Sélectionné pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Maôdo Lo n’a en revanche fait que deux apparitions, logiquement cantonné au banc avec les présences de Dennis Schröder et Franz Wagner à la mène.

Maôdo Lo va donc connaître son 5e club en carrière à Paris. Le combo-guard aurait déjà pu s’imprégner de l’histoire du club parisien, du temps où Paris organisait son tournoi de pré-saison amical, les « Paris European Games » (PEG) à la Halle Carpentier. Absent en raison de sa participation à l’EuroBasket 2022, conclu par une médaille de bronze, c’est avec de véritables matchs européens que son histoire avec Paris va débuter.