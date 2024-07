Paris officialise les signatures de Kevarrius Hayes et Daulton Hommes

Léopold Cavalière n’est plus tout seul au rayon des arrivées à Paris ! L’ancien strasbourgeois a été rejoint, comme attendu, par deux nouveaux collègues américains : Kevarrius Hayes (2,06 m, 27 ans), champion de France 2021 avec l’ASVEL, et Daulton Hommes (2,04 m, 28 ans), ancien joueur de Vitoria.

Deux profils expérimentés en EuroLeague (4,9 points à 52%, 3,9 rebonds et 0,9 contre en 91 matchs avec Villeurbanne et Kaunas pour Hayes ; 7 points à 43%, 2,9 rebonds et 1,6 passe décisive en 31 rencontres avec Baskonia pour Hommes) mais avec des caractéristiques différentes : d’un côté, un fort défenseur, athlétique ; de l’autre, une facette beaucoup plus offensive, très orientée vers le shoot.