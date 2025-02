Paris va prêter Enzo Shahrvin à Saint-Quentin !

Finalement, Paris a dit oui. Alors qu’Enzo Shahrvin (2,01 m, 22 ans) était sollicité par trois clubs (Gravelines-Dunkerque, Le Mans, Saint-Quentin), le club de la capitale hésitait à le libérer, craignant de se retrouver en déficit de JFL, surtout après le départ de Michael Kessens vers l’ALBA Berlin.

Mais l’intérieur originaire d’Évry a fini par obtenir le feu vert. Avec la perspective d’un deal gagnant-gagnant puisqu’il reviendra à Paris au mois d’août afin d’honorer la dernière saison de son contrat de trois ans. D’ici là, Enzo Shahrvin va être prêté à Saint-Quentin, qui cherchait à renforcer sa raquette depuis la signature de Marcus Santos-Silva en Israël.

Au SQBB, bourreau de Paris en Leaders Cup (et attendu à l’Adidas Arena dès ce samedi pour la revanche en championnat), l’ancien intérieur de l’Élan Béarnais pourra se développer au contact d’un coach, Julien Mahé, reconnu pour ses qualités de formateur.

Ce gros rebondeur disposera aussi certainement d’un temps de jeu plus élevé qu’à Paris, même s’il n’était pas non plus complètement inutilisé avec le club francilien (1,6 points à 63% et 3,9 rebonds en 11 minutes de moyenne sur 22 matchs toutes compétitions confondues). Avec l’objectif de prendre pour de bon ses galons en Betclic ÉLITE et d’aider le SQBB à accrocher les playoffs…