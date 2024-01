Phil Booth et Strasbourg sonnés à Nanterre

Strasbourg s’est incliné à Nanterre (76-68) pour sa première de l’année 2024 en Betclic ÉLITE. Les Alsaciens ont longtemps été dépendants de Phil Booth (15 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées).

Mais après une grosse première mi-temps, l’arrière de la SIG a du quitter ses partenaires après avoir reçu un coup de coude à la tête. Revenu en jeu, l’ancien joueur d’Ostende n’avait plus le même impact et son équipe a

« Après sa blessure Phil Booth n’arrivait plus à jouer, a regretté Massimo Cancellieri. On a perdu notre meilleur marqueur. Il y a eu ce choc avec (Justin) Bibbins et quand il est revenu, il a essayé, mais son tir partait vers la gauche. C’est dommage car il a été vraiment important quand il était apte. Il nous a permis de nous maintenir en première mi-temps. Sans Phil, gagner ici, sans ses paniers, c’est difficile. »

Au classement, Strasbourg, 14e avec 11 défaites en 19 matches, n’est qu’à une victoire du Top 8.

« On doit retenir qu’on a été proche de gagner à Nanterre où ce n’est jamais facile. On doit faire la même chose à Limoges, mais avec encore un peu plus de consistance. Ce sera difficile comme aujourd’hui. On doit se préparer mentalement ».