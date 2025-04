Philippe Da Silva après la défaite de Nanterre contre l’AEK : « Nous voulons revenir ici pour le 3e match »

Mercredi soir, Nanterre 92 a perdu le match 1 des quarts de finale de la BCL chez l’AEK Athènes sur le score de 76 à 69. Le coach franco-portugais a d’abord donné son compte rendu du match en conférence de presse :

« Bravo à l’équipe adverse et aux fans qui ont poussé leurs joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont eu une meilleure concentration dans les moments clés du match. Nous avons perdu des ballons durant le dernier quart-temps, et cela a donné l’opportunité à nos adversaires de courir et de marquer. C’est pourquoi je suis déçu, car nous étions vraiment proches de remporter cette première victoire. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le prochain match, car c’est une série de playoffs. Nous voulons revenir ici pour le 3e match. »