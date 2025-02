Plus gros temps de jeu en NBA depuis trois mois pour Dadiet (et une inutile polémique), Gobert blessé

La déroute des Knicks à Cleveland (105-142) n’a pas eu que des mauvaises conséquences. Elle a permis à Pacôme Dadiet, courtisé par la fédération ivoirienne, de retrouver les parquets NBA, 35 jours après son dernier match. L’ancien Espoir du Paris Basketball a disputé tout le dernier quart-temps, une séquence où il a eu le temps de prendre sept tirs, pour 7 points, 1 rebond et 2 interceptions. Il n’avait plus joué plus de 10 minutes depuis le 19 novembre…

Le rookie de New York s’est retrouvé au cœur d’une petite polémique inutile. Au buzzer final, il a pris un shoot dans le corner, contrairement aux traditions NBA qui sont de ne pas jouer la dernière possession. Ce qui ne changeait rien au paysage final de la rencontre, faisant simplement passer les Knicks de -39 à -37, mais il a été sifflé le public des Cavaliers, avant d’être défendu par Kenny Atkinson. « Est-ce qu’on devrait être énervé parce qu’il a pris ce dernier tir ? Et si l’on jouait simplement jusqu’à la fin ? Jouons jusqu’au buzzer final et on évitera ces polémiques… »

"Should we be mad he took the 3?…Just play to the end"

– Kenny Atkinson after Pacome Dadiet gets some boos for shooting at end of garbage time

Donovan Mitchell jokingly restrains Tristan Thompson, who got into it with Raptors last week for dunking at end of Cavs blowout pic.twitter.com/7Sa75Y4aB0

— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 22, 2025