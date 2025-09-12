Poitiers lance sa saison sans deux joueurs, blessés

Le Poitiers Basket 86 commence la saison 2025-2026 avec un effectif amoindri. Pour son premier match officiel de la saison, ce vendredi soir en Coupe de France contre Les Sables d’Olonne, le PB86 doit faire sans deux éléments, Marcus Hammond (1,90 m, 25 ans) et Jean Vergez-Pascal (1,88 m, 18 ans).

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐮𝐬 𝐇𝐀𝐌𝐌𝐎𝐍𝐃 𝐞𝐭 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐕𝐄𝐑𝐆𝐄𝐙-𝐏𝐀𝐒𝐂𝐀𝐋 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐫 📃 🔗 Plus d’informations ici 👇https://t.co/bnl5Lx2rIu#GoPB👊 pic.twitter.com/GCnuMqcIV9 — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) September 12, 2025

Marcus Hammond touché à la cheville

L’arrière américain Marcus Hammond, arrivé cet été à Poitiers après une saison à Rouen, s’est blessé à la cheville gauche lors d’un entraînement. Des examens complémentaires détermineront la durée exacte de son indisponibilité.

Jean Vergez-Pascal également forfait

Le jeune Jean Vergez-Pascal est lui aussi contraint de rester à l’infirmerie. Victime d’une entorse, il manquera la rencontre de ce soir.