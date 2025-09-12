Recherche
ELITE 2

Poitiers lance sa saison sans deux joueurs, blessés

ÉLITE 2 - Le Poitiers Basket 86 devra composer sans Marcus Hammond et Jean Vergez-Pascal pour son entrée en lice en Coupe de France. Tous deux sont blessés et absents ce soir face aux Sables d’Olonne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Poitiers lance sa saison sans deux joueurs, blessés

Marcus Hammonds démarre la saison 2025-2026 du Poitiers Basket 86 blessé

Crédit photo : Florentin Bruère

Le Poitiers Basket 86 commence la saison 2025-2026 avec un effectif amoindri. Pour son premier match officiel de la saison, ce vendredi soir en Coupe de France contre Les Sables d’Olonne, le PB86 doit faire sans deux éléments, Marcus Hammond (1,90 m, 25 ans) et Jean Vergez-Pascal (1,88 m, 18 ans).

Marcus Hammond touché à la cheville

L’arrière américain Marcus Hammond, arrivé cet été à Poitiers après une saison à Rouen, s’est blessé à la cheville gauche lors d’un entraînement. Des examens complémentaires détermineront la durée exacte de son indisponibilité.

LIRE AUSSI

Jean Vergez-Pascal également forfait

Le jeune Jean Vergez-Pascal est lui aussi contraint de rester à l’infirmerie. Victime d’une entorse, il manquera la rencontre de ce soir.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
