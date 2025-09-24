Recherche
Betclic Élite

Pour Crawford Palmer, le Limoges CSP « n’a pas de garantie mais a l’équipe » pour atteindre ses objectifs

Betclic ÉLITE - À l’aube de la nouvelle saison, le Limoges CSP avance avec de nouvelles ambitions. Avec un budget en hausse, l’arrivée de Dario Gjergja sur le banc et plusieurs recrues phares, Crawford Palmer fait le point sur un été décisif pour replacer le club dans la course aux playoffs et, à terme, en Coupe d’Europe.
00h00
Résumé
Pour Crawford Palmer, le Limoges CSP « n'a pas de garantie mais a l'équipe » pour atteindre ses objectifs
Crédit photo : Guillaume Poumarede

À quelques jours du début officiel de la saison, le directeur sportif du Limoges CSP, Crawford Palmer, a dressé le bilan de son intersaison dans les colonnes du Populaire du Centre. Avec un budget relevé et l’arrivée d’un coach expérimenté, Dario Gjergja, l’ancien international français estime que le club a désormais les armes pour viser les playoffs et retrouver une coupe d’Europe à moyen terme.

Un choix affirmé sur le banc

Après avoir travaillé avec Miko Larkas en 2025, Crawford Palmer a décidé de changer de cap cet été. Le recrutement de Dario Gjergja n’est pas le fruit du hasard : « Son style de jeu correspond bien à ce qu’on veut faire avec notre équipe », explique le directeur sportif. Attiré par l’histoire et l’aura du CSP, l’ancien coach d’Ostende a séduit par son profil défensif, son basket moderne et sa capacité à responsabiliser les jeunes.

LIRE AUSSI

Des renforts ciblés autour de Mason et Ware

L’été limougeaud a été rythmé par la signature de joueurs capables d’apporter énergie, expérience et créativité. Nikola Jovanovic et Armaan Franklin ont ouvert la voie avant que deux coups majeurs ne soient réalisés : Frank Mason III à la mène et Gavin Ware à l’intérieur. « Sur ce poste, il n’y a pas de discussions : il faut de l’argent et une Coupe d’Europe », justifie Palmer à propos de Mason. Avec ces renforts, Limoges veut élargir sa palette offensive pour ne plus dépendre exclusivement de Nicolas Lang.

Un cycle de trois ans pour retrouver l’Europe

Sous la houlette de Lionel Peluhet, le CSP s’inscrit dans une reconstruction progressive. Palmer le rappelle : « La première année, on vise le maintien, la deuxième, les playoffs et si possible une Coupe d’Europe, la troisième, c’est l’Europe ». Avec une masse salariale portée à 1,5 million d’euros, Limoges se situe entre la 6e et la 12e place du championnat. Le directeur sportif l’assume : il n’y a pas de certitude, mais l’équipe actuelle lui donne la conviction d’être dans le coup pour les playoffs.

Limoges
Limoges
Commentaires

jc87- Modifié
Le club avait annoncé une grosse augmentation de la masse salariale et on voit qu'en réalité le CSP est passé de 1,4 M€ à 1,5. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont fait cette annonce. Mais quoiqu'il en soit l'effectif parait plus qualitatif que l'année dernière. Après il est bien difficile de faire une prédiction de classement tant l'effectif est renouvelé avec un énième coach qui doit tout mettre en place.
