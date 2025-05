Première manquée pour Rachid Meziane et Connecticut, Hartley se montre, quelques minutes pour Badiane

Pour son premier match de la saison WNBA, le Connecticut Sun de Rachid Meziane s’est incliné à la maison face à Washington, malgré une bonne Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) en sortie de banc. Défaite 90-85 face à des Mystics qui commencent fort la saison (deux victoires), elles qui sont attendues dans les tréfonds du classement. Malgré la défaite, les joueuses du Sun ont montré une partie de ce qu’attend leur coach Rachid Meziane : “Les premières minutes étaient très bonnes, on a donné le ton défensivement. On a joué de la manière dont nous devons tout le temps jouer. Peut-être que c’est dur de maintenir ce niveau pendant 40 minutes, mais on va trouver des solutions pour être plus réguliers”, analyse-t-il au buzzer final.

Connecticut a effectivement cherché à apporter du danger à tous les postes, en témoignent les cinq joueuses à 11 points ou plus dans la rencontre, jusqu’à peut-être tomber dans l’excès, développe le coach : “Parfois, on a trop voulu partager le ballon au lieu de tirer, ce qui a donné lieu à certaines pertes de balle que je qualifierais de stupides. Mais c’est toujours mieux de démarrer comme ça et de se dire ensuite qu’on doit être un peu plus égoïste. Cela fait partie du processus”.

Hartley répond présente, Badiane encore timide

Avec 12 pertes de balles dont 3 pour sa seule arrière titulaire Marina Mabrey, Rachid Meziane a cherché des solutions sur son banc. La connexion franco-française s’est avérée payante puisque Bria Hartley a eu du temps de jeu et du rendement. 11 points à 3/4 au tir dont 2/2 à 3-points en 19 minutes pour la vétérane, qui ajoute également 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions à la feuille de match. L’intérieure franco-ivoirienne de Bourges Kariata Diaby (1,93 m, 29 ans) s’est pour sa part contentée de quelques miettes : 2 points et 1 interception en 7 minutes.

Malgré la défaite et des éléments visibles à corriger, Rachid Meziane se veut optimiste vis-à-vis de la saison entamée : “On a encore beaucoup de travail devant nous, mais il faut être patient. La saison est longue et ce n’est pas parce que nous avons perdu aujourd’hui qu’il faut se dire qu’on doit tout changer. La bonne nouvelle, c’est qu’en WNBA, on joue tous les deux jours. On va trouver des solutions et se concentrer sur le prochain match”. Un prochain match relevé, avec la réception des Las Vegas Aces d’A’ja Wilson, qui veulent elles aussi enregistrer leur première victoire de la saison.

De son côté, Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) est encore une fois entrée en jeu avec le Minnesota Lynx, lors de la deuxième victoire des siennes en autant de matchs. Après ses cinq minutes timides face à Dallas en ouverture de la saison, Badiane a cette fois dû faire avec quatre minutes. Une petite fenêtre qui lui a toutefois permis de grappiller une interception et un rebond offensif, sans avoir l’occasion de tirer. Son compteur points en WNBA attendra car l’essentiel n’est pas là : favori pour le titre, le Lynx répond présent d’entrée, notamment grâce à sa joueuse phare Napheesa Collier (34 et 23 points sur les deux premiers matchs). L’ancienne joueuse de Lattes-Montpellier est déjà en lice pour le titre de MVP. Avec une telle joueuse sur son poste, difficile pour Badiane de se faire une place.