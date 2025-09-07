Recherche
À l’étranger

Qualifié surprise en quarts de l’Euro, l’ex-artilleur d’Aix-Maurienne et Saint-Chamond prolonge dans son club

Hongrie - L'arrière finlandais Ilari Seppala reste au Duna Aszfalt-DTKH, le club de Kecskemét, pour la saison 2025-2026. L'ancien joueur d'Aix-Maurienne et Saint-Chamond, meilleur marqueur de l'équipe hongroise, poursuit l'aventure après des performances exceptionnelles.
Qualifié surprise en quarts de l’Euro, l’ex-artilleur d’Aix-Maurienne et Saint-Chamond prolonge dans son club

Ilari Seppala avec Aix-Maurienne

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le Duna Aszfalt-DTKH, club situé à Kecskemét en Hongrie, a officialisé la prolongation d’Ilari Seppala pour la saison prochaine. L’arrière/meneur finlandais, arrivé à l’automne 2024, s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’effectif hongrois grâce à ses performances remarquables sur les parquets.

 

Un leader offensif incontournable pour Kecskemét

Né en 1993, Ilari Seppala a disputé 28 rencontres lors de sa première saison à Kecskemét, s’imposant comme le meilleur marqueur de l’équipe avec une moyenne de 17,9 points par match. Le Finlandais a également démontré sa créativité et vision du jeu en distribuant près de 5 passes décisives par rencontre, tout en affichant un excellent 42% de réussite à 3-points.

Ces statistiques ont rapidement conquis les supporters du club, qui espéraient compter sur leur leader pour une saison supplémentaire. La prolongation intervient alors que Seppala est à l’EuroBasket avec la sélection finlandaise. L’ancien joueur d’Aix-Maurienne (2019-2021) et Saint-Chamond (2022-2024) a disputé tous les matchs de poules jusqu’à présent. La Finlande a remporté trois de ses cinq matchs de poule et a fait tomber ce samedi soir le favori pour le titre. Toutefois, Seppala est le seul joueur de Lassi Tuovi à ne pas être entré en jeu.

Une prolongation anticipée malgré l’Euro

« En plus de ses excellentes performances à Kecskemét, une très bonne relation s’est développée avec Ilari, nous sommes ravis qu’il revienne chez nous », a déclaré Ivkovic Stojan, directeur sportif du club. « L’accord avec lui avait été conclu plus tôt, mais nous ne voulions pas perturber sa préparation sereine pour l’Euro et sa participation réussie à cette compétition avec nos annonces. »

Cette prolongation s’inscrit dans la continuité du projet sportif de Kecskemét, qui mise sur la stabilité et l’expérience de son arrière vedette.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
