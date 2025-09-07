Qualifié surprise en quarts de l’Euro, l’ex-artilleur d’Aix-Maurienne et Saint-Chamond prolonge dans son club

Le Duna Aszfalt-DTKH, club situé à Kecskemét en Hongrie, a officialisé la prolongation d’Ilari Seppala pour la saison prochaine. L’arrière/meneur finlandais, arrivé à l’automne 2024, s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’effectif hongrois grâce à ses performances remarquables sur les parquets.

Un leader offensif incontournable pour Kecskemét

Né en 1993, Ilari Seppala a disputé 28 rencontres lors de sa première saison à Kecskemét, s’imposant comme le meilleur marqueur de l’équipe avec une moyenne de 17,9 points par match. Le Finlandais a également démontré sa créativité et vision du jeu en distribuant près de 5 passes décisives par rencontre, tout en affichant un excellent 42% de réussite à 3-points.

Ces statistiques ont rapidement conquis les supporters du club, qui espéraient compter sur leur leader pour une saison supplémentaire. La prolongation intervient alors que Seppala est à l’EuroBasket avec la sélection finlandaise. L’ancien joueur d’Aix-Maurienne (2019-2021) et Saint-Chamond (2022-2024) a disputé tous les matchs de poules jusqu’à présent. La Finlande a remporté trois de ses cinq matchs de poule et a fait tomber ce samedi soir le favori pour le titre. Toutefois, Seppala est le seul joueur de Lassi Tuovi à ne pas être entré en jeu.

Une prolongation anticipée malgré l’Euro

« En plus de ses excellentes performances à Kecskemét, une très bonne relation s’est développée avec Ilari, nous sommes ravis qu’il revienne chez nous », a déclaré Ivkovic Stojan, directeur sportif du club. « L’accord avec lui avait été conclu plus tôt, mais nous ne voulions pas perturber sa préparation sereine pour l’Euro et sa participation réussie à cette compétition avec nos annonces. »

Cette prolongation s’inscrit dans la continuité du projet sportif de Kecskemét, qui mise sur la stabilité et l’expérience de son arrière vedette.