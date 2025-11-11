Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Quatrième défaite consécutive en EuroLeague pour Paris lors des retrouvailles avec TJ Shorts

EuroLeague - Le Paris Basketball s'est une nouvelle fois incliné sur la scène européenne, cette fois à domicile lors d'un match très particulier face au Panathinaïkos de son ancien leader TJ Shorts (score final 95-101).
|
00h00
Résumé
Écouter
Quatrième défaite consécutive en EuroLeague pour Paris lors des retrouvailles avec TJ Shorts

TJ Shorts à l’Adidas Arena, mais avec une autre tunique

Crédit photo : Julie Dumélié

C’était forcément un match particulier à l’Adidas Arena, pour les retrouvailles entre TJ Shorts et son Paris Basketball, où il a passé les deux dernières saisons et quasiment tout gagné. Mais une fois l’hommage au milieu du parquet en début de match, et la cérémonie de remise de la bague de champion de France 2024/25, le match a pu commencer. Entre deux des équipes qui tirent le plus en EuroLeague, on pouvait s’attendre à un gros score. Sur le papier une bonne nouvelle pour Paris, qui s’était souvent plaint de ne pas pouvoir appliquer son style de jeu rapide lors de ses dernières défaites.

– Journée 10

Mais avec presque 200 points marqués en cumulé, les Parisiens se sont tout de même inclinés 95-101. La défense parisienne n’a pas réussi à contenir les meilleurs joueurs grecs. Trois d’entre eux terminent à plus de 25 d’évaluation, alors que TJ Shorts a fait un bon quatrième quart-temps, sans être transcendant comme il a pu l’être sur ce parquet (13 points, 6 passes décisives au final). « On est trop soft » prévenait déjà Nadir Hifi à la mi-temps au micro de l’EuroLeague TV, après que son équipe ait encaissé 52 points. Ils en encaisseront 49 supplémentaires dans les 20 minutes suivantes… De quoi chuter encore un peu plus au classement.

Développement à venir…

« On est frustrés à cause de l’effort qu’on a mis dans le match. C’est un match de plus que nous perdons à la toute fin. On doit continuer à croire en nous pour arriver dans le crunch time avec de l’avance, et ça nous aidera. On peut être plus réguliers tout au long du match. »

Coach Francesco Tabellini à l’EuroLeague TV après la rencontre

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Quatrième défaite consécutive en EuroLeague pour Paris lors des retrouvailles avec TJ Shorts
Coupe de France Masculine
00h00Le Portel humilié à domicile (-61 !), Saint-Quentin miraculé à Mulhouse : on connaît le plateau des 1/8e de finale de la Coupe de France
EuroLeague
00h00Monaco fait le plus dur en remontant le Partizan avec un 22-0, mais rate sa chance dans la dernière minute
EuroCup
00h00Bourg mate la 2e attaque la plus prolifique d’EuroCup, malgré la soirée record du duo Diakité – Faye
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
Julien Mahé procède à une gestion importante des temps de jeu des Nanterriens cette saison.
Coupe de France Masculine
00h00« Impossible que les joueurs jouent plus de 5 ou 6 minutes de suite » : Julien Mahé explique sa gestion gagnante des temps de jeu à Nanterre
Betclic ELITE
00h00La folle statistique : Nadir Hifi est le meilleur scoreur du monde à la minute !
Micheal Ray Richardson demeure comme une icône du club d'Antibes
Betclic Élite
00h00Légende d’Antibes, héros du titre de 1995, Micheal Ray Richardson est décédé
EuroLeague
00h00Galatasaray, piste privilégiée au Fenerbahçe et à l’Anadolu Efes pour intégrer la NBA Europe
NM1
00h00Le Colisée de Chartres distingué par l’Unesco !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
NBA
00h00Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
Les London Lions jouent à la Copper Box en attendant la livraison de leur future salle
NBA
00h00London Lions : un projet de salle de 15 000 places avance avec le soutien du maire
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
1 / 0