Quatrième défaite consécutive en EuroLeague pour Paris lors des retrouvailles avec TJ Shorts

C’était forcément un match particulier à l’Adidas Arena, pour les retrouvailles entre TJ Shorts et son Paris Basketball, où il a passé les deux dernières saisons et quasiment tout gagné. Mais une fois l’hommage au milieu du parquet en début de match, et la cérémonie de remise de la bague de champion de France 2024/25, le match a pu commencer. Entre deux des équipes qui tirent le plus en EuroLeague, on pouvait s’attendre à un gros score. Sur le papier une bonne nouvelle pour Paris, qui s’était souvent plaint de ne pas pouvoir appliquer son style de jeu rapide lors de ses dernières défaites.

Mais avec presque 200 points marqués en cumulé, les Parisiens se sont tout de même inclinés 95-101. La défense parisienne n’a pas réussi à contenir les meilleurs joueurs grecs. Trois d’entre eux terminent à plus de 25 d’évaluation, alors que TJ Shorts a fait un bon quatrième quart-temps, sans être transcendant comme il a pu l’être sur ce parquet (13 points, 6 passes décisives au final). « On est trop soft » prévenait déjà Nadir Hifi à la mi-temps au micro de l’EuroLeague TV, après que son équipe ait encaissé 52 points. Ils en encaisseront 49 supplémentaires dans les 20 minutes suivantes… De quoi chuter encore un peu plus au classement.

Développement à venir…

« On est frustrés à cause de l’effort qu’on a mis dans le match. C’est un match de plus que nous perdons à la toute fin. On doit continuer à croire en nous pour arriver dans le crunch time avec de l’avance, et ça nous aidera. On peut être plus réguliers tout au long du match. » Coach Francesco Tabellini à l’EuroLeague TV après la rencontre