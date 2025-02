Quel duel entre Janelle Salaün et Gabby Williams, vers une affiche Bourges – Mersin en quart ?

Alors que Bourges et Basket Landes se battent pour les quarts de finale du Final Six, elles affronteraient en cas de qualifications les perdants des séries Schio – Fenerbahçe et Valence – Mersin, barrage des demi-finales (vous suivez toujours ?).

Marine Johannès a rejoué

Or, on en sait un peu plus sur l’avenir européen des Tango… En position de force après leur démonstration à Saragosse (75-55), elles risquent d’affronter Mersin, qui a complètement décroché à Valence après la pause (de 35-38 à 57-89), malgré les efforts de Marine Fauthoux (23 points à 9/14, 3 rebonds et 4 interceptions).

La preuve, peut-être, que l’absence longue durée de leur leader Iliana Rupert est un énorme coup dur, et ce malgré le retour de Marine Johannes, plus de trois mois après sa blessure. Surtout que l’arrière normande était encore logiquement à court de rythme (3 points à 1/7 en 21 minutes). Enfin, Christelle Diallo a disputé sa première européenne avec Mersin : le temps de donner 5 fautes, et 4 points à 100%, en seulement 6 minutes !

Un peu plus de suspense dans l’autre affiche, même si le Fenerbahçe Istanbul a pris une petite option. Les championnes d’Europe l’ont emporté 86-80 à Schio, avec 29 unités de l’inévitable Emma Meesseman et un apport complet de Marième Badiane (4 points à 2/6, 3 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre).

Un match marqué par le formidable duel des Françaises au poste 3 : 19 points à 6/10 et 6 rebonds pour 21 d’évaluation côté Janelle Salaün, 20 points à 9/16, 6 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions pour 23 d’évaluation côté Gabby Williams, rafraîchie par son break de la fenêtre internationale.