Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Reconverti dans le coaching, Keith Hornsby a beaucoup appris avec Vincent Collet : « Je vais reprendre certaines de ses combinaisons »

Après avoir annoncé sa retraite sportive en cet été 2025, Keith Hornsby, ancien arrière des Metropolitans 92 et de Nanterre, a débuté sa nouvelle vie : celle d'assistant-coach en NCAA. Dans une interview, il a notamment rendu hommage à l'un de ses anciens entraîneurs, Vincent Collet.
|
00h00
Résumé
Écouter
Reconverti dans le coaching, Keith Hornsby a beaucoup appris avec Vincent Collet : « Je vais reprendre certaines de ses combinaisons »

Keith Hornsby reste dans l’univers du basket.

Crédit photo : Laurent Staskiewicz

Fraîchement retraité des parquets, Keith Hornsby (1,92 m, 33 ans) n’a pas pour autant quitté les gymnases. Après une carrière professionnel d’un peu moins de dix ans, l’ancien arrière des Metropolitans 92 et de Nanterre a directement entame sa reconversion dans le coaching. Il a intégré les rangs de son ancienne fac, LSU (Louisiana State University), en tant que graduate assistant coach.

Dans une interview au média German Hoops, Keith Hornsby a confié qu’entraîner a toujours été dans un coin de sa tête. « On m’a toujours suggéré de devenir entraîneur si je le souhaitais. J’adore le basket-ball et, en toute honnêteté, c’est à peu près tout ce que je sais faire. Au fil des ans, j’ai noué de nombreuses relations avec des entraîneurs actuels (ou d’anciens joueurs devenus entraîneurs), donc j’ai toujours pensé que ce serait la profession la plus facile à exercer après ma retraite. »

LIRE AUSSI

Vincent Collet : un entraîneur « très intelligent »

pour Keith Hornsby

Au cours de sa carrière, assez courte en Europe finalement (de 2019 à 2024, en passant également par Torun, Oldenburg, Vilnius et Bilbao), Keith Hornsby a eu l’occasion de côtoyer quelques techniciens emblématiques, comme Vincent Collet. Coéquipier de Victor Wembanyama lors de la fantastique saison des Metropolitans 92 jusqu’en finale de Betclic ELITE, l’arrière n’a pas caché son admiration pour l’ancien sélectionneur des Bleus.

« Ce fut un honneur de jouer avec l’entraîneur Collet. Il venait de remporter la médaille d’argent à Tokyo (ndlr : Jeux olympiques de 2021), il était donc une véritable célébrité pendant cette saison. C’était aussi un entraîneur avec qui on pouvait discuter du jeu en toute franchise. Il adorait faire cela avec ses joueurs. L’équipe Metro était la plus talentueuse dans laquelle j’ai joué en Europe. Sans les blessures, je pense que nous aurions pu prétendre au titre de champion de France, car nous étions en tête du classement pendant la majeure partie de la saison et nous avions battu tous les clubs de l’Euroligue (4-0) en saison régulière. Nous avons également atteint les quarts de finale de l’Eurocup. Si je devais retenir une chose, c’est que l’entraîneur Collet m’a appris de précieuses combinaisons offensives que je vais reprendre pour mes futurs entraînements lol. C’était un entraîneur très intelligent. Certaines de ses combinaisons étaient géniales, et je les ai encore en mémoire pour les infliger à des adversaires qui ne se doutent de rien à l’avenir. » 

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Nanterre
Nanterre
Suivre
NCAA
NCAA
Suivre
LSU
LSU
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
Ah bah non ça va pas dans le sens du narratif de certains.
Répondre
(2) J'aime
glidos
Quel génie ce vincent collet tout de même. Les décideurs des clubs d'Euroleague sont vraiment des baskétixs
Répondre
(0) J'aime
Livenews
bleus coupe europe 3x3
3x3
00h00Duos toulousains et bordelais pour les Bleus à la Coupe d’Europe 3×3
keith hornsby
Betclic ELITE
00h00Reconverti dans le coaching, Keith Hornsby a beaucoup appris avec Vincent Collet : « Je vais reprendre certaines de ses combinaisons »
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
power ranking eurobasket
EuroBasket
00h00La Turquie grimpe en flèche, la France baisse… Le Power Ranking de la FIBA avant la phase finale de l’EuroBasket
valkyries playoffs wnba
WNBA
00h00Avec 44 points de ses Françaises, les Valkyries se qualifient pour les playoffs : une première en WNBA
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
dazn liga endesa
Liga Endesa
00h00DAZN acquiert les droits de diffusion du championnat d’Espagne, la Liga Endesa
Yauhen Massalski en NCAA, contre Gonzaga
ELITE 2
00h00Un Biélorusse complète l’effectif de l’ASA pour la saison 2025-2026
BFM peut-il venir compléter l'offre DAZN pour la Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Bientôt du basket en clair sur les antennes de BFM ?
Manu Lecomte a marqué le panier de la victoire pour la Belgique
EuroBasket
00h00Manu Lecomte offre la victoire à la Belgique sur un game winner face à la Pologne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0