Reconverti dans le coaching, Keith Hornsby a beaucoup appris avec Vincent Collet : « Je vais reprendre certaines de ses combinaisons »

Fraîchement retraité des parquets, Keith Hornsby (1,92 m, 33 ans) n’a pas pour autant quitté les gymnases. Après une carrière professionnel d’un peu moins de dix ans, l’ancien arrière des Metropolitans 92 et de Nanterre a directement entame sa reconversion dans le coaching. Il a intégré les rangs de son ancienne fac, LSU (Louisiana State University), en tant que graduate assistant coach.

Dans une interview au média German Hoops, Keith Hornsby a confié qu’entraîner a toujours été dans un coin de sa tête. « On m’a toujours suggéré de devenir entraîneur si je le souhaitais. J’adore le basket-ball et, en toute honnêteté, c’est à peu près tout ce que je sais faire. Au fil des ans, j’ai noué de nombreuses relations avec des entraîneurs actuels (ou d’anciens joueurs devenus entraîneurs), donc j’ai toujours pensé que ce serait la profession la plus facile à exercer après ma retraite. »

Vincent Collet : un entraîneur « très intelligent »

pour Keith Hornsby

Au cours de sa carrière, assez courte en Europe finalement (de 2019 à 2024, en passant également par Torun, Oldenburg, Vilnius et Bilbao), Keith Hornsby a eu l’occasion de côtoyer quelques techniciens emblématiques, comme Vincent Collet. Coéquipier de Victor Wembanyama lors de la fantastique saison des Metropolitans 92 jusqu’en finale de Betclic ELITE, l’arrière n’a pas caché son admiration pour l’ancien sélectionneur des Bleus.

« Ce fut un honneur de jouer avec l’entraîneur Collet. Il venait de remporter la médaille d’argent à Tokyo (ndlr : Jeux olympiques de 2021), il était donc une véritable célébrité pendant cette saison. C’était aussi un entraîneur avec qui on pouvait discuter du jeu en toute franchise. Il adorait faire cela avec ses joueurs. L’équipe Metro était la plus talentueuse dans laquelle j’ai joué en Europe. Sans les blessures, je pense que nous aurions pu prétendre au titre de champion de France, car nous étions en tête du classement pendant la majeure partie de la saison et nous avions battu tous les clubs de l’Euroligue (4-0) en saison régulière. Nous avons également atteint les quarts de finale de l’Eurocup. Si je devais retenir une chose, c’est que l’entraîneur Collet m’a appris de précieuses combinaisons offensives que je vais reprendre pour mes futurs entraînements lol. C’était un entraîneur très intelligent. Certaines de ses combinaisons étaient géniales, et je les ai encore en mémoire pour les infliger à des adversaires qui ne se doutent de rien à l’avenir. »