Retraitée des parquets, Héléna Ciak prépare sa « reconversion essentielle » professionnelle

Le mois de septembre est toujours synonyme de rentrée scolaire, sportive, mais aussi de rentrée pour les sportifs à la retraite ! C’est notamment le cas d’Héléna Ciak (1,97 m, 35 ans), ex-internationale française médaillée de bronze aux JO 2021 de Tokyo notamment, et retraitée depuis décembre 2024, qui reprend le chemin de l’école pour entamer sa reconversion professionnelle.

L’ancienne intérieure des Bleues a choisi de débuter un nouveau chapitre de sa carrière en intégrant la 14e promotion très sélective (19 places) du Diplôme Universitaire Manager Général proposé au Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) de Limoges. Cette formation en deux ans lui ouvre un panorama de postes possibles dans son domaine de prédilection, comme elle l’explique à nos confrères de France 3 Nouvelle Aquitaine.

« On ne peut pas ne plus rien faire de notre vie »

“Je veux apporter mon expérience, transmettre ce que j’ai appris aux jeunes, faire le relais entre les hautes instances et le staff et surtout bonifier un club”, exprime-t-elle au moment d’expliquer ses envies de trajectoire. Soutenue par la Fédération Française de Basketball dans sa démarche et conseillée par la désormais manager générale de l’équipe de France féminine Céline Dumerc, issue de la 13e promotion, Héléna Ciak souligne l’importance de cette formation pour son avenir. “On ne peut pas ne plus rien faire de notre vie. La reconversion des sportifs est essentielle, il nous reste 30 ans [avant la retraite, ndlr.] donc c’est le début de notre vie professionnelle”, observe-t-elle.

Forte des apprentissages en management ou en juridique du diplôme, Héléna Ciak pourrait donc bientôt contribuer au développement et la structuration du sport féminin français à sa sortie de formation en 2027, comme Céline Dumerc peut le faire au niveau fédéral.