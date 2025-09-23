« Road To The BCL » : dans les coulisses de la victoire de l’Élan Chalon contre Porto

L’Elan Chalon poursuit son aventure en Ligue des Champions (BCL) et propose une immersion inédite avec sa série vidéo « Road To The BCL ». L’épisode 5, publié ce mardi, revient sur la journée du lundi 22 septembre marquée par la nette victoire des Bourguignons contre le FC Porto (100-79) en demi-finale du tour préliminaire, à Samokov en Bulgarie.

Une immersion au cœur du vestiaire chalonnais

Dans cet épisode, les supporters peuvent plonger au cœur de la préparation et de la vie de groupe. On y entend notamment le discours d’avant-match du coach Elric Delord, puis ses mots dans le vestiaire après le succès : « C’est comme ça qu’on peut aller loin ! ». Ces images donnent un aperçu rare de l’énergie collective qui anime le club dans ce moment crucial de la saison.

Maxime Pacquaut en fil conducteur

La vidéo met également en avant Maxime Pacquaut, Responsable des Opérations Basket, qui raconte de l’intérieur le quotidien du groupe en Bulgarie. De la logistique aux moments de récupération, son témoignage illustre les coulisses d’un déplacement loin de Bourgogne mais essentiel pour accrocher la phase de groupes de la BCL.

Place à la finale contre Murcie

Fort de son succès contre Porto et de sa montée en puissance depuis le début du tournoi, l’Élan Chalon va maintenant jouer sa qualification pour la Ligue des Champions ce mercredi à 19 heures face à Murcie, redoutable équipe espagnole. L’occasion de conclure cette série « Road To The BCL » par un nouveau moment fort ?