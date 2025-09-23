Sans surprise, Chalon affrontera Murcie pour une place en BCL

Après avoir facilement écarté Porto (100-79), l’Élan Chalon s’attaque à un tout autre défi : l’UCAM Murcie. L’équipe espagnole, habituée des joutes européennes, s’est imposée plus difficilement que prévu ce lundi face aux Lituaniens de la Juventus Utena (81-71). La finale du tournoi qualificatif se jouera mercredi à 19h, avec pour enjeu une place dans le groupe B de la BCL, aux côtés de l’ALBA Berlin, de Nymburk et de Sabah BC.

Murcie, déjà impressionnant en France

Avant même ce rendez-vous bulgare, Murcie avait donné un aperçu de sa force en septembre, lors de sa préparation en France. Les Espagnols avaient d’abord battu Le Portel le 12 septembre, puis Limoges deux jours plus tard au tournoi de Beaublanc, séduisant par leur intensité défensive et leur puissance physique.

À Samokov, ce sont encore ces ingrédients qui leur ont permis de s’imposer contre Utena, portés par David De Julius (19 points et 7 passes décisives) et Emanuel Cate (13 points et 11 rebonds).

Chalon doit hausser le ton

Les Chalonnais, guidés par Jeremiah Hill (20 points, 5 passes, 5 interceptions) et Justyn Mutts (11 points, 10 rebonds, 5 passes), avaient déroulé contre Porto. Mais face à une formation de Liga Endesa, le défi sera bien plus relevé. Les hommes d’Elric Delord devront retrouver la même adresse (11/28 à 3-points) et surtout tenir le combat athlétique pour espérer décrocher leur ticket pour la saison régulière.