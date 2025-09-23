Adama Bal victime de l’arrivée d’Abdoulaye Ndoye à Strasbourg ?

L’introduction d’Adama Bal (2,01 m, 21 ans) à la SIG Strasbourg devait marquer le début de sa carrière professionnelle en Europe après son parcours NCAA. Mais entre une présaison discrète et un recrutement qui se poursuit, son avenir immédiat à Strasbourg pourrait être remis en question.

La SIG Strasbourg, désormais à 11 pros

L’intégration d’Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans) porte à 11 le nombre de joueurs professionnels dans l’effectif de la SIG. Avec cette densité, Adama Bal, pourtant attendu par le public strasbourgeois après son passage remarqué à Santa Clara et son titre européen U20 en 2023, risque de voir ses responsabilités réduites.

Le joueur sarthois avait été présenté comme l’une des figures de l’intersaison, choisi par Nicola Alberani et le staff technique pour incarner la nouvelle génération alsacienne. Mais avec seulement 3,4 points de moyenne en présaison, la direction semble avoir des doutes à son sujet.

Une carrière à lancer

Après quatre saisons universitaires aux États-Unis (Arizona puis Santa Clara), Adama Bal avait choisi la SIG Strasbourg pour franchir le cap vers le professionnalisme. Son potentiel est reconnu : scoreur capable de coups d’éclat, élu à deux reprises dans la First-team All-WCC et champion d’Europe U20, il demeure l’un des jeunes arrières français les plus prometteurs en Betclic ÉLITE.

Mais dans un effectif où se multiplient les options extérieures, la concurrence pourrait l’amener à envisager une solution extérieure pour s’affirmer, plutôt que de rester cantonné à un rôle marginal.

Une situation à surveiller

Présent à l’entraînement ce mardi, Bal fait toujours partie intégrante du groupe. Mais l’histoire récente de la SIG Strasbourg, habituée à revoir son effectif en cours de saison, laisse planer le doute. Pour le jeune arrière, l’heure est venue de trouver rapidement un rôle ou une porte de sortie afin de donner corps à ses ambitions professionnelles.