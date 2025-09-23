Recherche
Betclic Élite

Adama Bal victime de l’arrivée d’Abdoulaye Ndoye à Strasbourg ?

Betclic ELITE - Avec l’arrivée surprise d’Abdoulaye Ndoye à la SIG Strasbourg ce lundi, Adama Bal voit sa place fragilisée dans un effectif désormais pléthorique sur les lignes arrières.
Adama Bal victime de l'arrivée d'Abdoulaye Ndoye à Strasbourg ?

Adama Bal n'a tourné qu'à 3,4 points de moyenne avec la SIG Strasbourg en préparation

Crédit photo : Victor Lecomte

L’introduction d’Adama Bal (2,01 m, 21 ans) à la SIG Strasbourg devait marquer le début de sa carrière professionnelle en Europe après son parcours NCAA. Mais entre une présaison discrète et un recrutement qui se poursuit, son avenir immédiat à Strasbourg pourrait être remis en question.

La SIG Strasbourg, désormais à 11 pros

L’intégration d’Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans) porte à 11 le nombre de joueurs professionnels dans l’effectif de la SIG. Avec cette densité, Adama Bal, pourtant attendu par le public strasbourgeois après son passage remarqué à Santa Clara et son titre européen U20 en 2023, risque de voir ses responsabilités réduites.

Le joueur sarthois avait été présenté comme l’une des figures de l’intersaison, choisi par Nicola Alberani et le staff technique pour incarner la nouvelle génération alsacienne. Mais avec seulement 3,4 points de moyenne en présaison, la direction semble avoir des doutes à son sujet.

LIRE AUSSI

Une carrière à lancer

Après quatre saisons universitaires aux États-Unis (Arizona puis Santa Clara), Adama Bal avait choisi la SIG Strasbourg pour franchir le cap vers le professionnalisme. Son potentiel est reconnu : scoreur capable de coups d’éclat, élu à deux reprises dans la First-team All-WCC et champion d’Europe U20, il demeure l’un des jeunes arrières français les plus prometteurs en Betclic ÉLITE.

Mais dans un effectif où se multiplient les options extérieures, la concurrence pourrait l’amener à envisager une solution extérieure pour s’affirmer, plutôt que de rester cantonné à un rôle marginal.

Une situation à surveiller

Présent à l’entraînement ce mardi, Bal fait toujours partie intégrante du groupe. Mais l’histoire récente de la SIG Strasbourg, habituée à revoir son effectif en cours de saison, laisse planer le doute. Pour le jeune arrière, l’heure est venue de trouver rapidement un rôle ou une porte de sortie afin de donner corps à ses ambitions professionnelles.

L’effectif 2025-2026 de la SIG Strasbourg :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
