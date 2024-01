Rudy Gobert très complet, Evan Fournier rejoue

La belle série de Rudy Gobert continue. Comme à chaque fois qu’il marque 16 points ou plus, les Timberwolves ont gagné ce jeudi 18 janvier. Pendant ce temps, Evan Fournier a rejoué avec les New York Knicks.

Minnesota s’est imposé 118 à 103 face aux Memphis Grizzlies, signant ainsi leur 17e victoire en 19 matches à domicile cette saison. Les locaux ont cependant du attendre le dernier quart-temps pour se défaire de leurs adversaires du jour, qui jouaient sans Ja Morant, Marcus Smart ni Desmond Bane, leurs trois leaders supposés. « On ne gagne pas toujours avec la manière et personne ne vous demande comment vous avez gagné à la fin de l’année », a commenté le meneur Mike Conley, auteur de deux paniers à 3-points importants pour lancer un 11 à 0 au début du dernier quart-temps. Rudy Gobert, avec qui il forme un axe 1-5 productif, comme du temps du Jazz d’Utah, a été complet avec 17 points à 5/10 aux tirs (dont 0/1 à 3-points) et 7/10 aux lancers francs, 10 rebonds, 4 passes décisives, 6 contres et 3 balles perdues en 39 minutes face à des Grizzlies évoluant sans véritable pivot.

Minnesota conserve la première place à l’Ouest avec 30 victoires et 11 défaites, avec deux succès d’avance sur Oklahoma City. Le Thunder s’est imposé sur le parquet d’Utah (129-134). Sur la feuille de match, Olivier Sarr n’est pas entré en jeu alors qu’Ousmane Dieng n’était pas présent, car malade.

A l’Est, New York a signé sa huitième victoire sur les 10 derniers matches. Alors que la date limite pour les transferts, fixée au 8 février, approche, Evan Fournier est entré en jeu pour la troisième fois de la saison, et la première depuis le 30 décembre. L’international français n’a pas attendu le garbage time pour être appelé par son coach Tom Thibodeau. Appelé dès la fin du premier quart-temps, le Charentonnais a manqué d’adresse (0/4 aux tirs) et n’a passé que 6 minutes sur le parquet. Mais les Knicks ont gagné face aux Wizards (113-109) de Bilal Coulibaly (5 points à 1/4, 3 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes). Reste à savoir si cette opportunité avait pour but de montrer qu’il était en forme alors que son nom est évoqué dans de potentiels transferts selon le journaliste de HoopsHype Michael Scotto.