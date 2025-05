Saint-Chamond (SCABB) tourne une page : Mathieu Guichard et Jonathan Hoyaux quitteront le club à l’issue de la saison

Mathieu Guichard et Jonathan Hoyaux, figures incontournables du Saint-Chamond, disputeront ce mercredi leur dernier match à domicile sous les couleurs du club local, le SCABB. Le club ligérien a annoncé ce lundi 5 mai la fin de leur aventure commune.

𝑨 𝒋𝒂𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍’𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒖 𝒄𝒍𝒖𝒃. ❤️ Le SCABB annonce officiellement le départ de Mathieu et Jonathan à la fin de la saison. Merci pour tout Jo’ et Guich’ 🫶🏻 pic.twitter.com/o8RLXHPWuV — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) May 5, 2025

Onze et neuf ans de fidélité au SCABB

Arrivés en 2014 et 2016, Mathieu Guichard (1,88 m, 37 ans) et Jonathan Hoyaux (1,96 m, 36 ans) ont marqué de leur empreinte l’histoire récente du SCABB, devenu cette saison la nouvelle entité fusionnée entre Saint-Chamond, Andrézieux-Bouthéon et La Pontoise. En Pro B 2024-2025, Guichard tourne à 5,5 points, 1,4 rebond et 4 passes décisives en 36 matchs. Hoyaux, de son côté, affiche 8,1 points, 2,5 rebonds et 2 passes en 29 apparitions.

« Leur contribution a été précieuse tant sur le plan sportif que sur le plan humain », a souligné le club dans son communiqué. Un hommage leur sera rendu ce mercredi soir à l’Arena Saint-Étienne Métropole après la réception de Fos-sur-Mer.

Encore en jambes, mais tournés vers l’après

S’ils quittent le club, les deux vétérans ne comptent pas raccrocher immédiatement. « Je me sens encore bien physiquement et j’aimerais continuer de jouer », déclarait Guichard en février dans Le Progrès. En parallèle, le meneur suit une formation pour devenir entraîneur, anticipant avec lucidité sa transition.

Même volonté de poursuivre du côté de Jonathan Hoyaux. Malgré ses 37 ans en juillet, l’arrière a encore brillé récemment avec 17 points à Denain ou un parfait 3/3 derrière l’arc à Châlons-Reims. Investi aussi en dehors des parquets, il prépare l’avenir en suivant un diplôme universitaire en gestion à Lyon 1. S’il n’envisage pas la voie du coaching, il souhaite rester impliqué dans le développement du club à l’avenir.

Un nouveau chapitre pour le SCABB

Ces départs coïncident avec un autre tournant au sein du SCABB, qui s’apprête à confier les rênes de l’équipe à Guillaume Quintard, actuel coach de la réserve à Andrézieux. Il devrait succéder à Maxime Nélaton, alors que Marc Berjoan (coach des Espoirs de Roanne) est lui pressenti pour prendre la suite à Andrézieux.

C’est donc une page qui se tourne pour le SCABB, mais aussi un dernier rendez-vous symbolique ce mercredi soir à l’Arena pour saluer deux carrières exemplaires, au service d’un même maillot.