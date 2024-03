Saint-Quentin arrête Melvin Ajinça jusqu’à nouvel ordre, Nolan Traoré arrive

Le Saint-Quentin Basketball va-t-il pouvoir aligner Melvin Ajinça sur la fin de saison 2023-2024 ? Ce n’est pas sûr. « Suite à deux chocs consécutifs au niveau du sternum », l’ailier est arrêté « jusqu’à nouvel ordre » annonce le club. Le staff n’est pas confiant quant à sa capacité de retrouver Melvin Ajinça d’ici la fin du mois d’avril.

Alors que l’équipe picarde doit faire sans l’un de ses meneurs, Tyger Campbell et que Mathis Dossou-Yovo est arrêté à cause d’une entorse de la cheville, cet arrêt pourrait signifier la fin de saison du jeune ailier. En effet, dans un tel contexte, il sera difficile pour le SQBB d’accrocher les playoffs et ainsi de prolonger sa saison en mai.

Nolan Traoré en renfort

Melvin Ajinça est arrivé à Saint-Quentin à l’été 2022 après un cursus de quatre ans au Pôle France. Élu meilleur jeune de Pro B en 2022-2023, il a activement participé à la montée du SQBB en Betclic ÉLITE. Dans la foulée de sa Coupe du monde U19 de grande qualité, il s’est établi dans les mock Draft 2024 dans lesquels il figure toujours. Sa présence pour le Hoop Summit est donc plus que compromise. Il pourra toutefois retrouver plus tard Nolan Traoré avec qui il devait se rendre à Portland.

Fort de cette belle expérience et de celle passée avec Hugo Besson, le club a convaincu le génial meneur du Pôle France de choisir l’Aisne pour lancer sa carrière professionnelle sous les ordres de Julien Mahé dès cette fin de saison. Le club, qui s’est démené sans succès pour trouver un remplaçant à Tyger Campbell – en essayant de faire sortir son ancien joueur Terrell Gomez du Sokol Lancut – devrait parvenir à conserver le coach breton. Ce dernier doit donner sa réponse d’ici le 10 avril. Mais malgré ses excellents résultats, il ne dispose d’aucune offre importante à ce stade. Sa présence sur le banc du Palais des Sports Pierre Ratte est un excellent argument pour Nolan Traoré.