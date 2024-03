Saint-Quentin cherche toujours un remplaçant médical à Tyger Campbell

Saint-Quentin cherche toujours à pallier le forfait jusqu’à la fin de la saison de son meneur Tyger Campbell avec un remplaçant médical. Problème : ce dernier est difficile à trouver à cette période de la saison. Depuis l’absence de son joueur rookie au niveau professionnel (après la Leaders Cup), le SQBB possède un bilan d’une victoire (Blois) et deux défaites (Gravelines-Dunkerque et Cholet).

Le maintien très bien engagé (cinq victoires d’avance sur la première équipe relégable), l’équipe de Julien Mahé peut surtout rêver d’une participation aux playoffs à huit matchs du terme de la saison régulière. Pour cela, un renfort sur le poste de meneur, tenu par Lucas Boucaud et complété par Yiftach Ziv, ne serait pas de trop. Mais la situation est complexe comme l’équipe le technicien picard auprès de L’Aisne Nouvelle.

« Le marché est très pauvre, cependant on ne peut pas baisser le curseur en ce qui concerne les exigences sur le plan humain, d’éthique de travail et des correspondances aux valeurs du groupe, explique Julien Mahé. Cela peut réduire encore le nombre de joueurs. On a avancé sur des pistes et ça n’a pas pu aboutir, notamment sur des joueurs qui auraient pu sortir de leur club actuel. »