Saint-Quentin et Gravelines-Dunkerque se disputent le dernier ticket en play-in, pour qui la 7e place ?

Alors que la course à la première place aimante forcément les regards à l’approche de la dernière journée de Betclic ÉLITE, Saint-Quentin et Gravelines-Dunkerque jouent également très gros. Les deux clubs peuvent encore terminer dixième du championnat, synonyme de play-in.

Jamais éjecté hors du Top 10 cette saison, le SQBB tentera de valider sa place à Beaublanc. Les Axonais ont leur destin en main : une victoire à Limoges suffira à leur bonheur. En cas de défaite, ils devront alors se transformer en supporters de Strasbourg et espérer que la SIG ait fait chuter le BCM. Pour cause, si les Gravelinois l’emportent au Rhénus pendant que Saint-Quentin s’incline, les hommes de Jean-Christophe Prat parachèveront leur nouvelle folle remontée par une place en play-in !

Pour qui le dernier ticket en play-in ? Saint-Quentin 10e si : Il gagne à Limoges

Il perd à Limoges, et Gravelines-Dunkerque perd à Strasbourg Gravelines-Dunkerque 10e si : Il gagne à Strasbourg, et Saint-Quentin perd à Limoges

Dijon et Chalon visent la 7e place, Nancy la 8e

Un peu plus haut, Dijon, Chalon-sur-Saône et Nancy sont assurés de disputer les play-in. Grâce à sa victoire surprise à Paris, la JDA a validé le Top 8 et a même de bonnes chances de terminer à la 7e place. Pour ce faire, les hommes de Laurent Legname doivent l’emporter à Villeurbanne, ou alors espérer que l’Élan ne batte pas Monaco.

De son côté, Chalon peut encore terminer 7e, 8e ou 9e. Un exploit contre la Roca Team combiné à une défaite dijonnaise propulserait l’ex-barragiste à la 7e place. Mais une défaite pourrait être synonyme de 9e place, si Nancy l’emporte contre Paris.