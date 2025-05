Trois clubs chassent la première place de Betclic ÉLITE, et personne n’a son destin en main !

En EuroLeague, il existe la malédiction du premier. À savoir que la vainqueur de la saison régulière ne remporte jamais les playoffs. En France, c’est l’inverse : depuis trois ans, le premier est toujours systématiquement le champion à la fin, que ce soit l’ASVEL en 2022 puis Monaco en 2023 et 2024.

L’ASVEL peut tomber de sa première place, même avec une victoire…

Or, à l’orée de la dernière journée, prévue ce samedi, ils sont encore trois clubs à prétendre à cette première place, synonyme d’avantage du terrain sur l’intégralité des playoffs. Et on se retrouve dans une situation inédite, où personne n’a son destin en main. Pour cause, actuellement en tête dans le cadre d’une égalité à trois avec Paris et Monaco, l’ASVEL ne terminera pas forcément en tête si elle s’impose contre Dijon, ayant le panier-average particulier sur Monaco (2-0), mais pas sur Paris (1-1, -9).

Ainsi, Villeurbanne sera premier si les trois clubs d’EuroLeague s’imposent simultanément, ou s’ils s’inclinent. En revanche, si l’ASM s’incline à Chalon, Paris s’offrira la première pole de son histoire en cas de succès à Nancy. Enfin, à la faveur de son panier-average sur le club de la capitale (1-1, +24), Monaco signera la passe de trois (après 2023 et 2024) dans le scénario d’une victoire au Colisée, combinée à un revers de l’ASVEL à domicile.

L’impact de la sanction pour Monaco

Sur un domaine purement sportif, c’est pourtant la Roca Team qui dispose du meilleur bilan, avec 23 victoires en 29 rencontres (22v-7d pour les autres). Mais le club de la Principauté s’est vu retirer un succès avant même le début de saison en raison d’un contrat à l’image non déclaré pour Mike James.

Une sanction qui ouvre potentiellement la porte à un final historique : jamais, depuis la création de la Ligue Nationale de Basket, trois équipes n’avaient affiché le même bilan au soir de la dernière journée de la phase régulière.