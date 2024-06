Saint-Quentin signe l’ailier-fort américain Khalid Moore

Saint-Quentin enregistre sa 3e recrue officielle de l’intersaison 2024 avec l’ailier-fort Khalid Moore (2,03 m, 23 ans). Cet Américain de 23 ans a signé un contrat d’une saison avec le club picard, et découvrira la Coupe d’Europe en même temps que son nouveau club.

𝗞𝗛𝗔𝗟𝗜𝗗 𝗠𝗢𝗢𝗥𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗣𝗛𝗘́𝗡𝗜𝗫 ! 💙🇺🇸 Après 5 années en NCAA et une en Grèce, Khalid rejoint les rangs du SQBB pour renforcer le secteur intérieur. L’ailier fort américain de 23 ans (2,01 m) s’est engagé sous nos couleurs pour une saison !#BienvenueKhalid pic.twitter.com/1qzJUe3cWx — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) June 25, 2024

Une belle saison rookie en Grèce

Khalid Moore sort d’une saison rookie intéressante à Lavrio. Coéquipier du néo-Burgien Xavier Castaneda et de l’ex-Orléanais Noah Horchler, il a d’abord passé cinq saisons dans le championnat universitaire américain (NCAA). Après quatre années à la faculté de Georgia Tech, le natif de l’état de New York a véritablement explosé sous les couleurs de l’université de Fordham Rams dans le Bronx (15,7 points et 6,6 rebonds en 31 minutes de jeu en moyenne). Un dernier bel exercice outre-Atlantique qui lui a permis de rejoindre Lavrio.

Avec l’équipe de première division grecque, Khalid Moore a confirmé en livrant une saison rookie intéressante avec 10,4 points à 53% de réussite au tir dont 30% à 3-points, 6,4 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,3 interception en 29 minutes de jeu en moyenne. Défenseur athlétique, Khalid Moore est également doté de plutôt bonnes mains.

Avec les prolongations de Dominik Olejnicsak et William Pfister, ainsi que la signature à venir de Marcus Santos-Silva, Saint-Quentin a bien avancé sur son secteur intérieur pour sa 2e saison en Betclic ELITE et la découverte de la Ligue des Champions.