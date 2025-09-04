Recherche
Présaison

Saint-Quentin s’incline d’un point à Evreux, l’ancien club de Philippe Da Silva

BETCLIC ELITE - Après la défaite face à Bruxelles à domicile pour son deuxième match de préparation, le SQBB s’est de nouveau incliné sur le fil face à Evreux (76-75), l’ancien club de son entraîneur Philippe Da Silva, qui cherche encore des automatismes.
00h00
Saint-Quentin s’incline d’un point à Evreux, l’ancien club de Philippe Da Silva

Philippe Da Silva et les Saint-Quentinois se sont inclinés face à Evreux, l’ancien club du technicien des Phénix.

Crédit photo : Quentin Basnier

En quête de repères pour le début du mandat de Philippe Da Silva à la tête de l’équipe, Saint-Quentin s’est incliné sur le fil à Evreux face à l’ALM (76-75), après une première défaite à domicile face à Bruxelles faisant suite à un succès à Orchies en ouverture de sa présaison.

Toujours privés de Loic Schwartz, engagé avec la Belgique à l’EuroBasket, Philippe Da Silva a toutefois pu compter sur le retour de Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans), qui n’a pas attendu pour briller en sortie de banc malgré le mauvais résultat. L’ailier a apporté 19 points en 19 minutes à 6/11 aux tirs, et 7 rebonds, contribuant au scénario extrêmement resserré de la rencontre. La recrue Liam O’Reilly (1,88 m, 29 ans) a elle aussi répondu présente après ses 23 points face à Bruxelles, avec 12 points (4/11 aux tirs), 3 rebonds et 3 passes en 30 minutes face aux Normands.

Si tout n’est pas à jeter, les Phénix ont pâti du manque d’automatismes pour trouver de l’adresse à la finition, terminant la rencontre sous les 40% de réussite globale. Face à son ancien club, Philippe Da Silva a aussi dû fonctionner avec un groupe diminué en cours de rencontre, à l’image de Lucas Boucaud, limité à 14 minutes après un bon départ (6 points à 2/2 à 3-points).

Du côté de Evreux, le très attendu Sean Miller-Moore (1,95 m, 26 ans) a répondu aux attentes avec 13 points, 4 rebonds et 7 passes en 31 minutes. Les autres recrues telles que Ben Kovac (11 points, 5 rebonds) ou encore Birahima Sylla (11 points) sont elles aussi montées en puissance au fil de la rencontre, malgré un surplus de fougue chez Sylla qui lui a valu cinq fautes sifflées.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
fanch0210
Bon, la saison va être longue pour le SQBB...
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Il nous manque Loïc qui est un pilier de l'équipe, Nick Jonhson meneur titulaire et on joue le dernier quart avec deux espoirs suite aux sorties de Jordan Caroline, Neftali Diffudi et Lucas boucaud rien que ça. Il fallait protéger l'équipe d'un risque de blessure après deux semaines intenses. Le but c'est d'être prêt fin septembre. J'ai aimé l'intensité de Dally des deux côtés du terrain, la conduite de balle de O'Reilly et l'apport du jeûne Berthelin que je ne connaissais pas. Il faut à présent travailler le jeu intérieur où Moore, Caroline et Ekiyor se cherchent encore. Mention à Neftali qui a joué pas mal de minutes.
Répondre
(0) J'aime
