Saint-Quentin s’incline d’un point à Evreux, l’ancien club de Philippe Da Silva

En quête de repères pour le début du mandat de Philippe Da Silva à la tête de l’équipe, Saint-Quentin s’est incliné sur le fil à Evreux face à l’ALM (76-75), après une première défaite à domicile face à Bruxelles faisant suite à un succès à Orchies en ouverture de sa présaison.

FIN DU MATCH Les Phénix s’inclinent ce soir face à l’ALM Évreux.

On apprend, on progresse, et on revient plus fort dès le prochain rendez-vous. 🔵🔥#Ensemble pic.twitter.com/VURRP84RpO — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) September 3, 2025

Toujours privés de Loic Schwartz, engagé avec la Belgique à l’EuroBasket, Philippe Da Silva a toutefois pu compter sur le retour de Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans), qui n’a pas attendu pour briller en sortie de banc malgré le mauvais résultat. L’ailier a apporté 19 points en 19 minutes à 6/11 aux tirs, et 7 rebonds, contribuant au scénario extrêmement resserré de la rencontre. La recrue Liam O’Reilly (1,88 m, 29 ans) a elle aussi répondu présente après ses 23 points face à Bruxelles, avec 12 points (4/11 aux tirs), 3 rebonds et 3 passes en 30 minutes face aux Normands.

Si tout n’est pas à jeter, les Phénix ont pâti du manque d’automatismes pour trouver de l’adresse à la finition, terminant la rencontre sous les 40% de réussite globale. Face à son ancien club, Philippe Da Silva a aussi dû fonctionner avec un groupe diminué en cours de rencontre, à l’image de Lucas Boucaud, limité à 14 minutes après un bon départ (6 points à 2/2 à 3-points).

Du côté de Evreux, le très attendu Sean Miller-Moore (1,95 m, 26 ans) a répondu aux attentes avec 13 points, 4 rebonds et 7 passes en 31 minutes. Les autres recrues telles que Ben Kovac (11 points, 5 rebonds) ou encore Birahima Sylla (11 points) sont elles aussi montées en puissance au fil de la rencontre, malgré un surplus de fougue chez Sylla qui lui a valu cinq fautes sifflées.