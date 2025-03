Samardo Samuels, ancien de Limoges et Roanne, arrêté par la police en Italie

Le sulfureux Samardo Samuels, pivot de NBA et d’EuroLeague dans les années 2010, a dernièrement fait parler de lui en dehors de ses coups de chaud sur les parquets de basket. Selon le quotidien italien Il Giorno, l’ancien joueur du Limoges CSP et de Roanne a été arrêté par la police italienne à Milan en ce début de mois de mars pour « harcèlement et violation d’une ordonnance restrictive ». Un ancien du championnat de France, Marcus Denmon, a lui aussi été arrêté récemment pour « vol et embuscade à main armée » dans l’Oklahoma aux États-Unis.

Entre le 23 février et le 6 mars dernier, la police italienne a été appelé cinq fois pour des plaintes concernant Samardo Samuels. Ce dernier va désormais être comparaître devant la justice italienne.

Non drafté en 2010 en NBA, Samardo Samuels a tout de même disputé trois saisons aux Cleveland Cavaliers avant de rejoindre l’Europe. Champion d’Italie en 2014 avec l’Olimpia Milan, il a également joué en EuroLeague avec le FC Barcelone. Le Jamaïcain a également évolué en France, du côté du Limoges CSP (2017-2019), ainsi qu’une éphémère apparition à Roanne (un seul match en 2019-2020).