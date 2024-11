Sans être impérial, Cholet fait craquer l’Élan Chalon

Une bête à terre est parfois plus dangereuse qu’il n’y paraît. Opposé à l’Élan Chalon, dont l’entraîneur Savo Vucevic a été suspendu par ses dirigeants en début de semaine, Cholet Basket a bien failli le constater. Embêté pendant plus de 30 minutes par le club bourguignon, l’équipe de Fabrice Lefrançois a cependant su profiter des nombreuses erreurs chalonnaises dans le dernier quart-temps (88-74) pour remporter une 8e victoire en 9 matchs de Betclic ELITE.

La machine choletaise fait exploser une nouvelle équipe

Nappé dans l’épais brouillard de savoir qui sera son coach dans les prochains jours, l’Élan Chalon a pourtant joué les yeux dans les yeux avec le leader choletais pendant une grande partie de la rencontre. Coachés par l’assistant Maxime Pacquaut sur cette partie, les Chalonnais ont embêté les protégés de la Meilleraie en faisant preuve de sérieux en défense et de patience en attaque. Face à une équipe choletaise inhabituellement en échec au niveau de son adresse (43% d’adresse globale à la mi-temps, 49% au total), Chalon-sur-Saône a pu y croire jusqu’au début du 4e quart-temps… avant que tout ne s’écroule.

Comme trop souvent cette saison, la formation bourguignonne a connu un trou d’air, multipliant les ballons perdus (24) et les fautes offensives. Cholet, porté par un bon Stefan Smith ce samedi (21 points à 6/10 aux tirs), n’en demandait pas tant pour s’envoler au score en plaçant un 19-5 d’entrée de dernier quart-temps. Lesté en plus par un Michael Stockton beaucoup trop généreux face à ses anciens supporters (11 points mais 7 ballon perdus) et un match sous forme de traversée du désert pour son meilleur marqueur Dusan Ristic (0 point à 0/4 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 2 ballons perdus), l’Élan Chalon ne pouvait guère espérer autre chose qu’une défaite face au leader du championnat.

« Quand on a le sentiment d’être « moyennasse » et qu’on gagne de 14, c’est qu’on est plutôt pas mal », se satisfaisait en tout cas Fabrice Lefrançois au micro de Ouest-France. C’est vrai qu’avec 8 victoires en 9 matchs de Betclic ELITE, l’on deviendrait presque exigeant avec Cholet…