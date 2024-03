Scott Suggs et Tours stoppent la folle série de Caen et se relancent

Lancé dans la seconde phase de Nationale 1 avec une seule victoire de retard sur la première place, le Tours Métropole Basket avait perdu gros dès l’entame en perdant ses deux premiers matchs. De quoi faire dégringoler l’équipe tourangelle vers le bas du classement de la poule haute.

« Si cela peut être le début de quelque chose… »

Samedi soir, les hommes de Cédric Heitz ont stoppé cet embryon de mauvaise dynamique en dominant très nettement Caen (86-74), pourtant vainqueur de ses neuf dernières sorties. Un succès bâti sur une adresse flamboyante (15/30 à 3-points) et un Scott Suggs complètement retrouvé. Très discret ces derniers temps (2 points à 1/3 en 26 minutes à Avignon mardi), l’ancien chalonnais (en 2014/15) a compilé 27 points à 10/17 et 3 passes décisives. Le TMB se replace ainsi à la 6e place, à deux longueurs des trois co-leaders (Chartres, HTV, USAP), tandis que le CBC, qui n’avait plus connu la défaite depuis la 13 janvier, a loupé une occasion de transformer ce trio en quatuor.

« C’était un match vraiment formidable, avec une ambiance incroyable », apprécie l’entraîneur tourangeau Cédric Heitz, interrogé par La Nouvelle République. « On affrontait vraiment une équipe en pleine bourre, qui restait sur neuf victoires d’affilée, avec des performances exceptionnelles au niveau du rebond offensif et ils ont continué ce soir dans ce secteur. Mais on a réussi à instaurer et à installer une défense vraiment impeccable. On provoque des pertes de balle, on baisse leur pourcentage de réussite, on les limite à cinq passes décisives. On arrive vraiment à cloisonner leur jeu. Les cadres ont répondu présent en attaque, et c’est aussi une satisfaction. On a mis les choses à plat lors de la dernière vidéo et aujourd’hui ils ont pris les choses en mains. C’est une superbe victoire pour nous qui nous relance, et si ce soir cela peut être le début de quelque chose, tant mieux… »