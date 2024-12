Scrutin au fort accent All-Star pour le MVP du mois de novembre : Hifi, Maledon, Vautier et Walker nominés

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a dévoilé les noms des candidats au trophée de MVP de novembre 2024 de Betclic ELITE. On retrouve Théo Maledon (ASVEL), Nadir Hifi (Paris), Bastien Vautier (Cholet) et Caleb Walker (Nancy).

Les trois premiers nommés ont tous été sélectionnés pour le All Star Game 2024. Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) truste le classement du meilleur marqueur du championnat (21,9 points par match), après notamment des cartons contre ses anciennes équipes (29 points contre Strasbourg et 25 contre Le Portel). Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) a pour lui d’être le 4e meilleur à l’évaluation de la Betclic ELITE (16,9). Quant à Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans), il est le 2e meilleur marqueur et le meilleur rebondeur de la meilleure équipe actuelle du championnat, le leader Cholet.

Le seul « intrus » au milieu de ce contingent est le joueur de Nancy, Caleb Walker (1,94 m, 34 ans). Ce dernier a été très efficace au scoring lors des quatre journées disputés en novembre (trois victoires), avec 17 points de moyenne à 64% aux tirs. Il est également le meilleur intercepteur du championnat (1,9 par match).

Les votes ont lieu sur le réseau social X (ex-Twitter) de la Ligue Nationale de Basket (LNB).