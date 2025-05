Sergio Scariolo pourrait succéder à Chus Mateo à la tête du Real Madrid

Arrivé en 2022 au Real Madrid, où il a remporté le titre d’EuroLeague 2023, Chus Mateo pourrait vivre sa dernière saison sur le banc des Merengues. Le technicien de 56 ans a été vivement critiqué tout au long de la saison et devrait être écarté en vue de l’exercice 2025-2026.

Sergio Scariolo en ligne de mire

Selon Relevo, Sergio Scariolo serait le grand favori pour remplacer Chus Mateo. Son expérience européenne et sa connaissance du basket espagnol seraient les arguments avancés par la direction madrilène. L’Italien reste sans club depuis son départ de la Virtus Bologne à l’été 2023, avec qui il avait remporté l’EuroCup en 2022.

Le technicien de 64 ans n’est pas étranger au pays, puisqu’il coache la sélection espagnole depuis 2015, avec laquelle il a presque tout gagné (EuroBasket, Coupe du Monde, médailles aux Jeux olympiques etc.). Egalement passé par Baskonia (1997-1999 et 2013-2014), le Real Madrid déjà (1999-2002) et Malaga (2003-2008), l’Italien connaît parfaitement le championnat espagnol.

Chus Mateo vivement critiqué cette saison

Malgré une EuroLeague remportée en 2023, Chus Mateo devrait faire ses valises suite à la saison en demi-teinte des Merengues en EuroLeague. Pour rappel, le Real Madrid a vécu un exercice compliqué, terminant à la 8e place, après une défaite contre le Paris Basketball au play-in (73-81). En playoffs, les Merengues se sont ensuite fait sortir par l’Olympiakos en quatre manches.

Plus que ça, le coaching et le leadership de l’espagnol ont été fortement mis en cause tout au long de son mandat. Il n’était plus en odeur de sainteté et la saison européenne en demi-teinte des Madrilènes a été le déclencheur de sa potentielle éviction. S’il venait à faire son retour sur le banc du Real Madrid, Sergio Scariolo serait probablement amené à coacher Théo Maledon, annoncé sur place la saison prochaine.