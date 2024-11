Seulement le Pôle France et l’ASVEL à l’ANGT 2024-2025

Alors que l’on comptait cinq clubs du championnat de France en 2024, l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) n’en comptera que deux en 2024-2025 : le Pôle France et l’ASVEL. Cholet Basket, l’AS Monaco et le Paris Basketball ne font plus partie de l’aventure. Pour rappel, les huit clubs qualifiés pour les phases finales se disputeront le titre en marge du Final Four 2025 de l’EuroLeague. En mai 2024, c’est le Real Madrid qui a battu le Pôle France après prolongation, à Berlin. Voici les 32 équipes retenues :

Bahcesehir Koleji Istanbul, Anadolu Efes Istanbul, Fenerbahce Istanbul, Venise, Panathinaikos Athènes, MIS Belgrade, Gran Canaria et NGT Istanbul*.

Bayern Munich, Aris Salonique, Virtus Bologne, Cedevita Olimpija Ljubljana, Real Madrid, Valence, SC Derby Podgorica et NGT Munich*.

Ulm, ALBA Berlin, Zalgiris Kaunas, Olympiakos Le Pirée, FC Barcelone, Dubai Falcons Basketball Academy, ASVEL et NGT Ulm*.

Étoile Rouge de Belgrade, Partizan Belgrade, Joventut Badalone, Trente, Milan, Pôle France, Maccabi Tel-Aviv et NGT Belgrade*.

