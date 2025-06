Siriman Kanouté devrait être la première recrue estivale d’Orléans

Tout juste sorti des playoffs d’accession en Betclic ELITE par Le Portel, l’Orléans Loiret Basket (OLB) s’active sur le marché des transferts pour tenter de construire l’équipe qui lui permettra de revenir dans l’élite. Selon les informations d’Alexandre Sanson, suivies par celles de France Bleu, l’OLB lorgnerait sur Siriman Kanouté (1,78 m, 23 ans). Le meneur de jeu malien devrait être la première recrue à débarquer dans le Loiret d’ici les prochains jours.

Des négociations déjà bien avancées

Dans le but de se renforcer, l’OLB va chercher à modifier sa ligne arrière. Seul Mérédis Houmounou est sous contrat pour 2025-2026 et des départs devraient avoir lieu comme celui de Timothé Crusol. C’est pour cela qu’Orléans cherche un jeune arrière et Siriman Kanouté correspond parfaitement à ce profil. Sollicité plus tôt par Pau-Lacq-Orthez et Rouen, le jeune meneur de jeu devrait finalement poser ses valises dans le Loiret.

L’international malien a franchi toutes les étapes du basket français une par une. D’abord passé par le centre de formation de Nancy , il a ensuite joué deux saisons en NM1 à Kaysersberg puis à Besançon où il a été élu meilleur jeune de la division. A l’été 2023, il a rejoint Aix-Maurienne où il s’est développé avant de se révéler à la Pro B . En 2024-2025, il tournait à 9,7 points de moyenne (à 41,9% au tir), 3,7 passes décisives, 1,4 interception et 2.4 rebond, le tout en disputant seulement 18 minutes par match.

PROFIL JOUEUR Siriman KANOUTÉ Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 23 ans (25/09/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 9,7 #79 REB 2,4 #162 PD 3,7 #31 C’est une belle pioche pour Orléans qui récupère un profil en constante progression et qui ne peut que se développer au sein d’une équipe qui cherche à jouer les premiers rôles. Agressif vers le cercle mais aussi en défense, il va apporter du punch sur la future ligne arrière de l’OLB. Sans doute que ses 19 points inscrits sur le parquet orléanais, lors du match aller des quarts de finale de playoffs, ont fini de convaincre l’entraîneur Lamine Kebe.