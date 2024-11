Six ans après sa finale avec l’AS Monaco, D.J. Cooper retrouve la Champions League

Relancé à la Chorale de Roanne la saison dernière, où il a aligné des statistiques dignes d’un MVP (10,4 points à 44%, 4,2 rebonds et 11,7 passes décisives pour 20,2 d’évaluation ; une pointe à 23 passes décisives contre les Metropolitans 92), malgré la relégation du club, D.J. Cooper (1,83 m, 33 ans) a (enfin) un nouveau club.

Plus de six mois après son dernier match avec la Chorale, le MVP 2017 de Pro A (avec l’Élan Béarnais) s’est engagé avec le Slask Wroclaw, qui cherchait à remplacer Isaiah Whitehead. Une signature qui lui permettra de découvrir son sixième championnat européen, l’OBL (en Pologne), mais également de retrouver une compétition européenne pour la première fois depuis la finale de Champions League perdue en 2018 avec la Roca Team. Entre-temps, l’ancien meneu de Monaco, Gravelines-Dunkerque et Chalon-sur-Saône a connu une longue suspension (contrôle antidopage positif à une hormone anabolisante, spécifique aux… femmes en état de grossesse) et seulement deux apparitions en FIBA Europe Cup en 2021 avec Dnipro, dont un match de tour préliminaire.

En difficulté en Pologne (1v-4d), le Slask Wroclaw l’est tout autant en BCL. L’équipe de Miodrag Rajkovic est toujours fanny après ses trois premiers matchs contre Reggio Emilia, Szombathely et le Rytas Vilnius.