SLUC Nancy : le bon relais d’Isaiah Washington en l’absence de Chris Clemons

Face à l’Élan Chalon, pour le premier match de Nancy sans Chris Clemons, l’absence de l’Américain ne s’est absolument pas faite ressentir pour le SLUC. Premièrement car Chalon-sur-Saône, en grande difficulté sur ce début de saison, était un adversaire propice à affronter en pareil contexte. Deuxièmement car les arrières du SLUC ont parfaitement pris le relais, avec en premier lieu Isaiah Washington.

Isaiah Washington a saisi son opportunité, Mohammad Amini se montre

Titularisé pour la 2e fois de la saison en Betclic ELITE, l’ancien joueur de Bundesliga (Francfort-sur-le-Main puis Wurtzbourg) a parfaitement orchestré l’attaque de Nancy contre l’Élan Chalon. Dépositaire d’une bonne relation avec le pivot Shevon Thompson, Isaiah Washington (1,85 m, 26 ans) a ainsi pu délivrer son meilleur match avec les Couguars : 18 points à 2/6 à 2-points et 4/8 à 3-points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 3 ballons perdus. Une prestation que n’a pas manqué de mettre en avant son entraîneur Sylvain Lautié après la rencontre.

« C’est les vases communicants. Il sait que Chris est le joueur star. Là, c’était l’occasion pour lui (Isaiah Washington). Quand on a une opportunité et qu’on l’a prend, c’est faire preuve d’une grande qualité, saluait le vainqueur de la Coupe Korac avec Nancy en 2002. Il a mis quelques gros tirs. Tout le monde n’est pas capable de jouer à Nancy, devant 6 000 personnes. Il retrouve la santé, il a perdu 7 kilos. Il est en pleine forme. »

Ainsi, alors que Chris Clemons est indisponible pour une durée de 3 à 6 semaines (soit possiblement jusque fin novembre), le SLUC Nancy pourrait ne pas tellement en pâtir. Car outre Isaiah Washington, les solutions en tant que porteur de balle ne manquent pas. L’un des cadres de la maison lorraine Caleb Walker (1,94 m, 34 ans) a également délivré une partie solide contre le club bourguignon (21 points). Arrivé cet été, Matthieu Gauzin (1,92 m, 23 ans) se retrouve avec la direction de l’attaque à chaque entrée sur le parquet. Et la jeunesse est également présente, avec un Mohammad Amini (1,99 m, 19 ans) qui met de plus en plus le nez à la fenêtre (6 points à 3/6 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions contre Chalon), avec sa belle activité en défense.

Si le calendrier des prochaines semaines ne sera pas évident, avec notamment un enchaînement AS Monaco – Paris fin octobre début novembre, le SLUC n’est pas pour autant dépourvu de solutions en l’absence de Chris Clemons.

Propos recueillis à Nancy.