Soulagement au Portel : Digué Diawara choisit l’ESSM !

Alors que l’ESSM s’était résolue à succomber à la loi du sport-business, et ainsi se faire dépouiller après une saison historique, le club stelliste a réussi à (légèrement) sauver les meubles, protégé par la deuxième année de contrat de Digué Diawara (2,04 m, 25 ans). Alors bien sûr, cela n’avait pas empêché Bastien Vautier, dans la même situation, de régler lui-même sa clause de départ pour filer à Cholet Basket mais le Francilien a décidé d’honorer son engagement avec Le Portel.

PROFIL JOUEUR Digué DIAWARA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 25 ans (03/10/1998) Nationalités:

Pourtant, l’ancien prospect de la génération 1998 souhaitait initialement partir, avec notamment le désir de s’expatrier, mais il n’a pas trouvé preneur, ou du moins mieux que l’ESSM. Car le projet proposé par le club nordiste n’est pas si mal que ça : au Chaudron, Digue Diawara est assuré de rester un cadre de l’équipe d’Éric Girard (10,2 points à 49%, 4,5 rebonds et 1,4 passe décisive en 27 minutes) et participera à la FIBA Europe Cup. Pas si mal pour quelqu’un qui avait dû redescendre en Pro B, à Quimper, à l’orée de la saison 2021/22…

Une troisième campagne de Coupe d’Europe à venir pour Diawara

Avec Ivan Février, Digué Diawara sera donc le seul survivant de l’effectif 2023/24, alors que David DiLeo va doubler son salaire au Mans et que Phlandrous Fleming et Edon Maxhuni ont également dit non à une prolongation. « Nous sommes heureux qu’après une longue réflexion, Digué a décidé de rester chez nous au regard du projet présenté et de sa première saison réussie à ce niveau », se réjouit Éric Girard. « Avec Ivan, ils seront les garants de notre philosophie et découvriront l’Europe sous nos couleurs. » Ce n’est toutefois pas complètement vrai, à l’image de ce qu’indique le communiqué stelliste… Le Portel est bien un club tremplin mais les deux joueurs possèdent déjà de vraies expériences continentales : 24 matchs d’EuroCup pour Février (avec Levallois et Nanterre) et 20 rencontres de BCL pour Diawara (avec l’ASVEL et Pau).