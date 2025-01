Steeve Ho You Fat change de club en Islande

Expatrié cette saison en Islande, Steeve Ho You Fat (2,03 m, 33 ans) avait démarré la saison sous les couleurs du club de Haukar. Cependant, l’intérieur français a changé de club. Alors qu’il évoluait dans avec la lanterne rouge du championnat islandais, il vient de rejoindre Thorl, équipe cinquième au classement. Fort de son expérience dans le championnat de France, le Guyanais apportait une vraie contribution pour Haukar avec 14,5 points et 7 rebonds de moyenne après 11 rencontres disputées.

Lors de son premier match avec Thorl, contre Reykjavik, Steeve Ho You Fat a fait parler son talent en inscrivant 16 points (à 4/6 au tir et 5/9 aux lancers francs) et en prenant 4 rebonds. C’est sa troisième meilleure marque dans le championnat islandais, signe de sa régularité. En effet, en 12 matchs toutes équipes confondues, à l’exception d’un match contre Valur (9), le vétéran de la LNB a mis au moins 10 points.



Cependant, son équipe s’est inclinée dans le money time face à l’équipe de la capitale (94-95), à domicile. La prochaine échéance pour Ho You fat et ses partenaires sera ce vendredi 31 janvier chez son ancienne équipe d’Haukar. Un match dans lequel Ho You Fat aura un rôle clé à jouer.