Steve Bah avec les pros d’Aix-Maurienne, via un contrat stagiaire

Pillé de toutes parts suite à sa formidable saison, Aix-Maurienne a tout de même réussi à conserver le duo Kamel Ammour – Corentin Falcoz. En attendant de savoir ce qu’il adviendra des dossiers Jacori Payne – Maxime Yomi, toujours en stand-by, les deux hommes retrouveront un autre visage connu dans l’effectif 2025/26 puisque Steve Bah (1,86 m, 18 ans) sera également toujours Savoyard à la rentrée, désormais titulaire d’un contrat stagiaire.

Une belle marque de confiance de la part du club alpin vers le jeune meneur, victime d’une rupture du tendon d’Achille en novembre dernier lors d’un match contre Fos-Provence.

En bonne voie de guérison, très sérieux dans sa rééducation, ce spécialiste du un-contre-un, auparavant vu aux Metropolitans 92, avait signé un début de saison canon en Espoirs Pro B (21,8 points à 43%, 7 rebonds et 5,5 passes décisives pour 22,8 d’évaluation en 6 matchs), avant d’être fauché en vol. Il avait également disputé trois matchs avec l’équipe professionnelle.

« Je suis très heureux que le club et Julien Cros puissent me faire confiance », a indiqué Steve Bah. « Cela me tient très à cœur et je donnerai tout pour la saison à venir. Maintenant, à moi de revenir dans de bonnes conditions dès août pour relever ce défi qui m’attend. J’ai hâte, les crocs aiguisés, let’s go AMSB ! »

La réaction de l’entraîneur,

Julien Cros « Steve Bah, né en 2006, nous a rejoints la saison dernière en provenance de Levallois. Il a rapidement montré de belles choses, aussi bien à l’entraînement avec les pros qu’en début de saison avec les Espoirs. Malheureusement, une blessure est venue stopper sa progression en cours d’année. Néanmoins, le club et moi croyons fortement en lui et nous allons lui donner sa chance dès cette saison, même s’il lui reste encore deux années d’éligibilité dans la catégorie Espoirs. Steve apportera à l’équipe son intensité défensive sur la ligne arrière ainsi que sa capacité à exercer une forte pression sur le repli défensif adverse. Très apprécié sur le plan humain, Steve s’est rapidement intégré au sein du club. Il incarne parfaitement les valeurs et les qualités que nous recherchons dans la construction de notre effectif. À travers lui, nous lançons également un projet ambitieux de valorisation des jeunes talents de demain. Enfin, c’est une belle récompense pour le super travail réalisé par notre centre de formation depuis plusieurs saisons. Je suis vraiment content pour toutes les personnes qui s’investissent chaque jour pour faire progresser nos jeunes joueurs. »

Plus tôt dans la journée, Aix-Maurienne a dévoilé l’identité de sa première recrue. Il s’agit de l’ailier Loïs Grasshoff, qui débarque en prêt du Mans.