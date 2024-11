Tidjiane Dioumassi : 30 points mais une défaite pour démarrer la saison

Tidjiane Dioumassi (1,93 m, 22 ans) a réalisé une grosse performance pour démarrer la saison NCAA mais cela n’a pas permis à son équipe de s’imposer (79-93). Auteur de 30 points à 8/10 aux tirs, dont 2/2 à 3-points, et 12/12 aux lancers francs, le Parisien a signé son record dans le championnat universitaire américain puisqu’il restait sur un match à 17 points pour clôturer l’exercice 2023-2024.

En déplacement à Vermillion (South Dakota) pour démarrer la saison chez les South Dakota Coyotes, l’ancien joueur de Thetford (Québec) a confirmé son statut de potentiel membre du cinq idéal de la SWAC, sa conférence. Joueur phare des Southern Jaguars après une première saison junior enthousiasmante sur le campus de Bâton Rouge (9,3 points à 41,9% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 5,3 passes décisives en 30 minutes), le fils de Makan Dioumassi, qui a commencé le basketball à l’adolescence, veut finir fort son cursus NCAA après avoir joué en Community College entre 2021 et 2023.

Congratulations to Senior Tidjiane Dioumassi on being named Preseason All SWAC First Team ❗️🏅 #GoJags 🐆 pic.twitter.com/TITZEfKM0i

