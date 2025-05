« Toutes les caractéristiques pour évoluer en Betclic ÉLITE », mais avant, Antoine Rojewski prolonge à Caen

Maintenu dans l’anti-chambre de l’élite française, le Caen Basket Calvados commence déjà à s’activer en vue de la saison 2025-26. Le club normand a récemment signé le duo de champion de Pro B composé de Louis Cassier (2,05 m, 27 ans) et de Clement Cavallo (2,00 m, 34 ans).

Avant que la saison ne se termine, le CBC avait également officialisé les prolongations de Kentan Facey (2,06 m, 31 ans) et du coach Stéphane Eberlin. La continuité était donc le mot d’ordre au moment d’officialiser la prolongation de contrat d’Antoine Rojewski (1,95 m, 24 ans) ce mercredi matin.

On vient de recevoir une petite carte postale du Nord-Pas-de-Calais… ✉️ 1️⃣ an de + au CBC pour 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐑𝐨𝐣𝐞𝐰𝐬𝐤𝐢, on se voit à la reprise ! 🫡 pic.twitter.com/ETS273nJPG — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) May 21, 2025

Troisième année consécutive à Caen

Arrivé en Normandie à l’été 2023 en provenance de Loon-Plage, avec qui il évoluait encore en Nationale 2 en 2021/22, l’arrière nordiste à grandement participé à la montée du CBC en Pro B avant de jouer les premiers rôles dans le maintien facilement acquis (7,8 points à 36%, 2,1 rebonds et 2,3 passes décisives). Discret et doté d’un gros potentiel, le joueur nordiste est fortement apprécié au sein du club. Il devient le sixième joueur officiellement sous contrat du club après Kentan Facey, les recrues Cavallo et Cassier, ainsi que le duo Pierre Hannequin – Mounir Bernaoui, dont l’avenir reste à déterminer.

PROFIL JOUEUR Antoine ROJEWSKI Poste(s): Meneur Taille: 195 cm Âge: 24 ans (13/12/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 7,8 #137 REB 2,1 #190 PD 2,3 #79

« C’est un joueur polyvalent, qui peut jouer sur les trois postes extérieurs », détaille son coach Stéphane Eberlin au micro d’Ouest France. « Il a toutes les caractéristiques pour devenir un très bon joueur de Pro B, et même pour évoluer en Pro A. Il a un potentiel immense, qu’il a démontré sur certains matches en étant impactant. C’est aussi un jeune joueur, qui a découvert la division cette saison et qui a forcément manqué de régularité. Il peut encore gravir une marche et on a envie de l’accompagner dans son développement. C’est un poste 2 de grande taille, qui a de grosses qualités défensives. Il est très bon sur le jeu de relance mais doit gagner en régularité sur le tir à trois points et être plus impactant dans le un contre un sur demi-terrain. Il faut qu’il ait un niveau minimum. N’oublions pas que c’est un gamin qui, il y a trois ans, jouait en Nationale 2. Il gravit les échelons. »

À l’image de son club, le CBC, qui vise désormais ouvertement les playoffs et ne se contentera pas deux années d’affilée d’un simple maintien en Pro B…