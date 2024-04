Tray Buchanan et ses 23 points dans le dernier quart-temps : « Les consignes ? Lui donner la balle »

La Rochelle continue de réaliser une saison de très haut-vol, et cela est en grande partie due à son meneur de jeu, Tray Buchanan. Pari de l’intersaison rochelaise, on le savait déjà gagnant depuis un certain temps. Mais vendredi 5 avril, Tray Buchanan a encore prouvé qu’il était l’un des joueurs les plus décisifs de la division, en plus d’être l’un des meilleurs.

« Je lui ai dit que j’allais prendre le match en main, il m’a dit ‘allez’ » Tray Buchanan, meneur de La Rochelle

L’Alliance Sport Alsace ne dira pas le contraire. Alors que l’équipe de Nebojsa Bogavac était parvenue à contenir le meneur rochelais pendant les trois premiers quart-temps (8 points), l’ancien joueur du championnat chypriote a réussi à se défaire des liens alsaciens lors des dix dernières minutes de jeu. Ainsi, dans le 4e quart-temps, le meneur de 25 ans à inscrit 23 points, contribuant largement à la victoire rochelaise contre Gries-Souffel (69-75). Un embrasement quelque peu prémédité par l’intéressé lui-même.

Julien Cortey : « Il a pris ses responsabilités »

« J’ai raté mes premiers shoots mais j’ai gardé confiance, je sais bien qu’on en rentre et qu’on en rate, que je ne vais pas tout mettre, expliquait Tray Buchanan à Sud-Ouest après la rencontre. Le coach (Julien Cortey) nous dit ‘‘soyez dans votre rôle’’, scorer. C’est ce que je fais, et il m’a dit de continuer. Au troisième quart-temps, on restait sur deux-trois possessions pas terribles. Je l’ai regardé, je lui ai dit que j’allais prendre le match en main, il m’a dit ‘allez’. »

Terminant au final la partie avec 31 points à 9/18 aux tirs, 3 passes décisives et 8 fautes provoquées, le natif de l’Illinois a une nouvelle fois assumé son statut de leader de l’attaque rochelaise. « Il a pris ses responsabilités, soulignait son entraîneur Julien Cortey. Dans ce genre de situation, les consignes, c’est facile, c’est de lui donner la balle… Les gars le font d’eux-mêmes de toute façon (rires). » Cette saison, Tray Buchanan détient le record de points sur un match de la division avec 45 unités début décembre 2023 à Denain.

Avec cette dernière victoire, le Stade Rochelais file vers la première place de la saison régulière de Pro B. Et Tray Buchanan, lui, très certainement vers le titre de MVP…