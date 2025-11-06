Recherche
EuroLeague

Troisième défaite consécutive pour Paris, qui craque face au Bayern Munich de Spencer Dinwiddie et Isiaha Mike

EUROLEAGUE - Battu par l’Anadolu Efes à la maison et à Milan la semaine dernière, le Paris Basketball n’a pas pu empêcher une troisième défaite de rang dans la compétition (82-86), malgré un réveil - trop tardif - en deuxième mi-temps face aux Munichois d’un Spencer Dinwiddie déjà clutch dans le championnat européen.
|
00h00
Résumé
Écouter
Troisième défaite consécutive pour Paris, qui craque face au Bayern Munich de Spencer Dinwiddie et Isiaha Mike

Nadir Hifi et les Parisiens s’inclinent au bout du suspense face au Bayern Munich et enchaînent un troisième revers de suite en EuroLeague.

Crédit photo : Julie Dumélié

Deux jours après la défaite de leurs homologues footballeurs, Paris avait fort à faire face au Bayern Munich. Les hommes de Francesco Tabellini devaient impérativement repartir de l’avant après deux défaites la semaine passée en EuroLeague ; alors que les Bavarois étaient quant à eux sur une série de deux victoires en Coupe d’Europe. Les joueurs de Gordon Herbert ont fait la passe de trois sur le parquet de l’Adidas Aréna, maîtrisant Paris par l’intensité.

– Journée 9

 

Comme il est de coutume avec les Parisiens, la pression et le rythme ont été mis d’entrée. Mais ce sont les Munichois qui prennent les premiers la main sur la rencontre, portés par un Spencer Dinwiddie déjà acclimaté à l’Europe pour provoquer cinq fautes parisiennes en cinq minutes. Il sert notamment à 3-points l’ancien burgien Isiaha Mike (8-12, 4’), qui marque son retour en France d’une performance à 9 points et 5 rebonds en 20 minutes seulement. Si Nadir Hifi essaie de donner du rythme et des bons ballons côté parisien, les visiteurs semblent sûrs de leurs forces. Leur rotation menée par Kamar Baldwin a créé un premier écart, rapidement douché par des maladresses que Justin Robinson ne manque pas d’exploiter pour réduire le retard (19-22).

Isiaha MIKE
Isiaha MIKE
9
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
PAR
82 86
BAY

Malgré la fin de premier quart manqué, le doute n’a pas envahi l’esprit des Munichois. Ceux-ci ont surfé sur la distribution puis l’adresse à 3-points de Spencer Dinwiddie, pas dérangé par la défense en retard des Parisiens (19-29, 11’). L’Américain, qui a maintes fois trouvé Wenyen Gabriel dans les airs, termine sa deuxième rencontre d’EuroLeague avec 8 points à 5 passes décisives et 4 rebonds en 16 minutes, rapidement relayé par Baldwin et Mike.

Spencer DINWIDDIE
Spencer DINWIDDIE
8
PTS
4
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
PAR
82 86
BAY

Les exploits individuels de Justin Robinson (22 points, dont 14 à la mi-temps) n’ont pas empêché le Bayern de prendre le large à la pause (53-42, 20’). Les Parisiens, eux, ont retrouvé les vestiaires avec encore plus de crispation : Allan Dokossi est resté au sol au buzzer après être retombé sur sa cheville…

Justin ROBINSON
Justin ROBINSON
22
PTS
3
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
PAR
82 86
BAY

 

Alors que l’ancien Dijonnais n’a pas retrouvé ses partenaires sur le terrain en seconde période, le Paris Basketball a sonné la révolte, sous l’impulsion d’un Nadir Hifi plus juste (57-53, 23’). La dynamique est même poursuivie après le quintuple changement de Tabellini, qui s’est appuyé sur l’adresse de Sebastian Herrera pour revenir à hauteur du Bayern quelques secondes plus tard (58-58, 25’). Trop rarement associé, le tandem Robinson – Hifi a même permis aux Parisiens de mener pour la première fois de la rencontre et aborder les dix dernières minutes en tête : 68 à 64.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
21
PTS
1
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
PAR
82 86
BAY

Les compteurs sont rapidement remis à zéro par le Bayern. Les deux équipes abordent les cinq dernières minutes dos à dos (72-72, 35’), avant le réveil de Xavier Rathan-Mayes. Le shooteur canadien a inscrit trois 3-points, bien suivi par Spencer Dinwiddie. Les deux hommes crucifient les Parisiens sur le fil, malgré les deux tirs de très loin de Sebastian Herrera (82-86).

Xavier RATHAN-MAYES
Xavier RATHAN-MAYES
16
PTS
2
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
PAR
82 86
BAY

Après une folle remontée en seconde période, les Parisiens ressortent frustrés d’une rencontre globalement dominée par le Bayern Munich. Les joueurs de Francesco Tabellini enchaînent une troisième défaite de suite en EuroLeague et pointent à la douzième place, alors que le talent de Spencer Dinwiddie et Xavier Rathan-Mayes conduit le Bayern vers un troisième succès de rang. La situation d’Allan Dokossi, sorti blessé à la pause, sera également à surveiller. L’ailier n’a pas pu retourner sur le terrain après un choc dans les airs, laissant planer le doute sur la gravité du contact alors que Paris reçoit Limoges dimanche.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

