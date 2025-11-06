Troisième défaite consécutive pour Paris, qui craque face au Bayern Munich de Spencer Dinwiddie et Isiaha Mike

Deux jours après la défaite de leurs homologues footballeurs, Paris avait fort à faire face au Bayern Munich. Les hommes de Francesco Tabellini devaient impérativement repartir de l’avant après deux défaites la semaine passée en EuroLeague ; alors que les Bavarois étaient quant à eux sur une série de deux victoires en Coupe d’Europe. Les joueurs de Gordon Herbert ont fait la passe de trois sur le parquet de l’Adidas Aréna, maîtrisant Paris par l’intensité.

Comme il est de coutume avec les Parisiens, la pression et le rythme ont été mis d’entrée. Mais ce sont les Munichois qui prennent les premiers la main sur la rencontre, portés par un Spencer Dinwiddie déjà acclimaté à l’Europe pour provoquer cinq fautes parisiennes en cinq minutes. Il sert notamment à 3-points l’ancien burgien Isiaha Mike (8-12, 4’), qui marque son retour en France d’une performance à 9 points et 5 rebonds en 20 minutes seulement. Si Nadir Hifi essaie de donner du rythme et des bons ballons côté parisien, les visiteurs semblent sûrs de leurs forces. Leur rotation menée par Kamar Baldwin a créé un premier écart, rapidement douché par des maladresses que Justin Robinson ne manque pas d’exploiter pour réduire le retard (19-22).

Malgré la fin de premier quart manqué, le doute n’a pas envahi l’esprit des Munichois. Ceux-ci ont surfé sur la distribution puis l’adresse à 3-points de Spencer Dinwiddie, pas dérangé par la défense en retard des Parisiens (19-29, 11’). L’Américain, qui a maintes fois trouvé Wenyen Gabriel dans les airs, termine sa deuxième rencontre d’EuroLeague avec 8 points à 5 passes décisives et 4 rebonds en 16 minutes, rapidement relayé par Baldwin et Mike.

Les exploits individuels de Justin Robinson (22 points, dont 14 à la mi-temps) n’ont pas empêché le Bayern de prendre le large à la pause (53-42, 20’). Les Parisiens, eux, ont retrouvé les vestiaires avec encore plus de crispation : Allan Dokossi est resté au sol au buzzer après être retombé sur sa cheville…

Alors que l’ancien Dijonnais n’a pas retrouvé ses partenaires sur le terrain en seconde période, le Paris Basketball a sonné la révolte, sous l’impulsion d’un Nadir Hifi plus juste (57-53, 23’). La dynamique est même poursuivie après le quintuple changement de Tabellini, qui s’est appuyé sur l’adresse de Sebastian Herrera pour revenir à hauteur du Bayern quelques secondes plus tard (58-58, 25’). Trop rarement associé, le tandem Robinson – Hifi a même permis aux Parisiens de mener pour la première fois de la rencontre et aborder les dix dernières minutes en tête : 68 à 64.

Les compteurs sont rapidement remis à zéro par le Bayern. Les deux équipes abordent les cinq dernières minutes dos à dos (72-72, 35’), avant le réveil de Xavier Rathan-Mayes. Le shooteur canadien a inscrit trois 3-points, bien suivi par Spencer Dinwiddie. Les deux hommes crucifient les Parisiens sur le fil, malgré les deux tirs de très loin de Sebastian Herrera (82-86).

Après une folle remontée en seconde période, les Parisiens ressortent frustrés d’une rencontre globalement dominée par le Bayern Munich. Les joueurs de Francesco Tabellini enchaînent une troisième défaite de suite en EuroLeague et pointent à la douzième place, alors que le talent de Spencer Dinwiddie et Xavier Rathan-Mayes conduit le Bayern vers un troisième succès de rang. La situation d’Allan Dokossi, sorti blessé à la pause, sera également à surveiller. L’ailier n’a pas pu retourner sur le terrain après un choc dans les airs, laissant planer le doute sur la gravité du contact alors que Paris reçoit Limoges dimanche.