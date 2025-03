Troisième victoire consécutive pour Feurs, drôle de leader de la poule pour le maintien en NM1

Depuis que les joueurs de Feurs ont appris que le club retournerait en Nationale 2 la saison prochaine, ils sont inarrêtables ! Mardi soir, les Enfants du Forez ont disposé du Pôle France à domicile (91-72), leur troisième victoire consécutive. Les voici donc co-leaders de la poule pour le maintien (quelle ironie), à égalité avec Besançon et Angers.

Face à l’INSEP, les hommes de Romain Tillon ont plutôt déroulé, même si la décision ne s’est faite que dans le dernier quart-temps, remporté 27 à 16. En effet, Feurs s’est adjugé les trois premiers quarts de ce match mais ne comptait que huit points d’avance avant d’entrer dans le money time.

L’homme qui a fait la différence est Mathéo Radnic, qui a inscrit 12 de ses 19 points dans le dernier quart-temps. Sur le match, il est le meilleur marqueur de sa formation, suivi de très près par Moustapha Diarra et ses 18 points. Le Marseillais a notamment signé une première mi-temps à 7/7 au tir pour contribuer à la puissance offensive de son équipe dans cette rencontre.

Autre performance remarquable du côté victorieux, le match de Damien Archinard, qui signe son deuxième double-double consécutif… et le deuxième tout court de sa carrière ! Après avoir frôlé le triple-double face à Rennes (15 points, 10 rebonds et 9 passes décisives), le Drômois a compilé 13 points à 5/7 et 12 passes décisives.

Faye récidive

Chez les jeunes de l’INSEP, Meissa Faye a confirmé après son carton à 29 points de la semaine dernière dans la victoire contre Avignon-Le Pontet. Cette fois, l’autre Drômois de la soirée s’est fendu de 19 points à 7/12, 2 passes décisives et 2 interceptions en 32 minutes.