Trophées NM1 : Dolt meilleure entraîneure, Atamna meilleur jeune

Avant l’entame des playoffs de NM1, la Fédération Française de Basketball (FFBB) a annoncé le nom des lauréats d’un trophée individuel cette saison. Si Joe Burton a été élu MVP de Nationale 1 pour la seconde fois de sa carrière, les distinctions de meilleur entraîneur et meilleur jeune (vote auprès des joueurs, représentés par les capitaines de chaque équipe de la division, des entraîneurs et d’un panel de médias) ont également été décernées, tout comme le meilleur cinq de la saison.

Cayol, Ferguson, Abrams, Nikolic et Burton dans le cinq majeur

Si Le Havre a échoué pour le moment à sa quête d’accession en Pro B à l’issue de la saison régulière, son entraîneuse Lauriane Dolt a été honorée au titre de meilleur coach de la saison. Arrivé à l’été 2024 aux Docks Océane après trois saisons à Mulhouse, l’ancienne technicienne de la SIG Strasbourg a failli réussir à ramener le STB dans l’antichambre de l’élite dès l’issue de la saison régulière. Mais après une dernière semaine crève-coeur (défaite contre Sables-d’Olonne et Challans), Lauriane Dolt et ses joueurs vont devoir passer par les playoffs pour espérer accomplir leur objectif de remontée en Pro B.

Pour Adam Atamna (1,94 m, 17 ans), le choix d’avoir passé la saison 2024-2025 en NM1 à Lyon SO aura été payant. Le jeune arrière a été élu meilleur jeune de l’exercice. Sous les ordres de Philippe Hervé, le joueur de l’ASVEL a compilé plus de 10 points à 41% aux tirs dont 34% à 3-points en 17 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR Adam ATAMNA Poste(s): Arrière Taille: 194 cm Âge: 17 ans (06/12/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 10,3 #95 REB 2,8 #188 PD 1,8 #159

Enfin, le cinq majeur de la saison de NM1 a été dévoilé, avec les présences des arrières Steven Cayol (Le Havre) et Jazzmarr Ferguson (Saint-Vallier), l’ailier et héros de la montée de Quimper, Jamar Abrams, avec les intérieurs Luka Nikolic (Challans) et Joe Burton (Orchies).