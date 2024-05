Les Metropolitans 92 rejoignent le Pôle France, Cholet et Gravelines au Final Four

Les Metropolitans 92, Cholet, Gravelines et le Pôle France disputeront le Final Four du championnat U18 masculin groupe A, à Roanne les 18 et 19 mai.

Cholet et le Pôle France confirment leur statut

Deux des principaux favoris au titre de champion de France U18 ont confirmé leur statut lors des matches retour des quarts de finale. Vainqueurs de la Coupe de France U17 une semaine plus tôt, les Choletais, aidés de leurs aînés de la génération 2006, ont facilement disposé du Mans. Le plus dur avait été conclu sur le parquet du Mans, avec un écart de 31 points (57-88). Au retour, les Choletais ont rapidement pris les commandes pour ôter tout espoir au Sarthois (90-73).

Vainqueurs faciles sur leur parquet au match aller, le Pôle France a confirmé sur la Côte d’Azur ce dimanche. Opposé aux Sharks d’Antibes, le Centre Fédéral a fait mieux que conserver son avance du match aller (+24) en s’imposant 56 à 55. Après la blessure de Gabriel Veras au début du match aller, les Azuréens ont tout de même tenté de bien terminer leur saison face à Nathan Soliman – qui soufflera ses 15 bougies, le 15 mai prochain – & co.

Les Mets 92 invités surprise de ce Final Four

Les deux autres séries auront été disputées. Défaite à Gravelines, la SIG Strasbourg avait pris l’eau (92-77) face aux coéquipiers de Louka Letailleur. Mais au retour, les protégés d’Andel Loucif ont failli renverser la tendance. Dans une Hall de la Poste gonflée à bloc, les SIGMens sont passés tout proche de la qualif’. Devant tout le long du match, ils échouent à 3 petits points. Vainqueurs 84-72 au retour ce dimanche à Illkirch, les Strasbourgeois s’inclinent 164-161 sur la série, qui voit le BCM oblitérer son ticket pour le Final Four.

Enfin, Levallois accueillait l’Elan Chalon, et le suspens était à son comble après un match aller terminé avec 5 points d’avance pour les jeunes Bourguignons. Les Metropolitans 92 ont su rattraper ces cinq points de retard, pour l’emporter de huit unités. Au final, ce sont bien les Franciliens qui rejoignent leurs voisins de l’INSEP, le BCM Gravelines et le Cholet à Roanne, les 18 et 19 mai prochain.