Un ancien joueur de Roanne rejoint Badalone, et affrontera Cholet en BCL

Henri Drell (2,05 m, 25 ans) poursuit son tour d’Europe. L’ancien ailier de la Chorale de Roanne, aperçu en Betclic ELITE lors de la fin de saison 2022-2023, a signé pour la saison 2025-2026 avec le Joventut Badalone. Une nouvelle étape dans la carrière de l’international estonien, qui sort d’un EuroBasket réussi (8,8 points, 2,8 rebonds et 2 passes décisives de moyenne).

PROFIL JOUEUR Henri DRELL Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 25 ans (25/04/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 12,5 #40 REB 4,5 #49 PD 1 #198

Un joueur expérimenté malgré son jeune âge

Après avoir fait ses débuts pros en Allemagne, Henri Drell a multiplié les expériences : Italie (Pesaro), G-League (Windy City Bulls, Rip City Remix), NBA (Chicago et Portland) et Espagne, la saison passée avec Tenerife. Avec ce dernier club, il a disputé 12 matchs de Liga Endesa (4 points et 1,5 rebond en moyenne) et trois rencontres de BCL (8 points, 5,7 rebonds).

Un passage intéressant à Roanne

En 2023, Drell avait porté les couleurs de la Chorale de Roanne le temps de six matchs, rappelé par Jean-Denys Choulet pour compenser l’absence de Maxime Roos. L’Estonien avait alors affiché 10 points de moyenne et laissé une bonne impression en Betclic ELITE. Le 7 octobre prochain, il recroisera une équipe du championnat de France, mais en BCL cette fois. Badalone affronte en effet Cholet Basket.

Une signature ambitieuse pour Badalone

Avec le Joventut, qui vise une nouvelle qualification en playoffs de Liga Endesa, Henri Drell va retrouver un rôle important. Sa polyvalence sur les postes extérieurs et son vécu international en font un renfort solide. Pour le joueur, c’est une nouvelle occasion de se relancer au haut niveau européen.