À l’étranger

Un ancien Portelois part à la découverte de la Hongrie

Hongrie - Passé brièvement par Le Portel en Betclic Élite la saison dernière, C.J. Kelly poursuit sa carrière européenne en Hongrie. L’arrière américain s’est engagé avec Körmend pour cet exercice 2025-2026.
00h00
Un ancien Portelois part à la découverte de la Hongrie

CJ Kelly avait fait un passage très discret dans les rangs du Portel pour sa première expérience en France

Crédit photo : pledez_photography 2024

C.J. Kelly (1,96 m, 27 ans) continue son périple européen. L’ancien joueur du Portel, aperçu en Betclic ÉLITE lors de la saison 2024-2025, vient de rejoindre le club hongrois de Körmend. Après un passage anonyme dans le Pas-de-Calais, l’arrière américain a su se relancer à Limassol, à Chypre, où il a affiché un visage bien plus conquérant.

PROFIL JOUEUR
C.J. KELLY
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 27 ans (14/04/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
1,9
#214
REB
0,9
#214
PD
1,1
#136

Une saison compliquée au Portel

Arrivé à l’été 2024 à l’ESSM Le Portel, C.J. Kelly n’avait pas réussi à s’imposer dans la rotation nordiste. En huit rencontres, il n’a tourné qu’à 1,9 point, 0,9 rebond et 1,1 passe en 11 minutes de jeu. Des statistiques trop faibles pour convaincre le staff, qui avait rapidement décidé de le mettre sur la touche, estimant qu’il ne correspondait pas au profil recherché.

LIRE AUSSI

Relance réussie à Limassol 

Rebondissant sur l’île de Chypre en fin d’année civile, l’arrière américain s’est refait une santé sous les couleurs de Limassol. Là-bas, il a retrouvé la confiance et le volume de jeu qui faisaient sa force : 17 points, 5 rebonds et 2,5 passes en moyenne pour 16 d’évaluation sur 14 matchs. Ces performances lui ont permis d’attirer de nouveaux regards sur le marché européen.

Déjà remarqué lors de sa première expérience professionnelle en Italie, à Monferrato (D2), où il tournait à 19 points de moyenne en 2023-2024, C.J. Kelly s’offre un nouveau défi en Hongrie, au sein du club de Körmend, actuellement 11e du championnat (2 victoires, 3 défaites).

Körmend, une nouvelle étape en Europe

Le club hongrois, compte sur lui pour apporter son scoring et son expérience internationale. Pour C.J. Kelly, cette nouvelle aventure est l’occasion de s’affirmer sur le Vieux Continent en ajoutant un nouveau championnat à sa carrière. Sur place, il retrouvera Chuba Ohams, vu à Denain en 2022-2023.

