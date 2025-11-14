Recherche
Betclic Élite

Un choc entre Cholet et Nanterre en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE !

Betclic ELITE - La 8e journée de Betclic ÉLITE s’annonce encore animée ce week-end. Elle commence par un choc entre écuries très ambitieuses en ce début de saison : Cholet reçoit Nanterre à 20h30 ce soir ! Une rencontre à suivre sur DAZN.
Hugo Yimga-Moukouri et Nanterre se rendent à Cholet en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après une 7e journée pleine de surprises qui a notamment vu le leader manceau d’alors chuter face à Strasbourg, la Betclic ÉLITE reprend ses droits dès ce week-end avec sa 8e journée, répartie sur trois jours et entièrement diffusée sur DAZN. Elle commence par une affiche très alléchante : la réception de Nanterre – sixième au classement, à bilan égal avec le deuxième – à la Meilleraie par Cholet Basket – septième à une victoire des Franciliens. 

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Cholet – Nanterre, pour ouvrir la 8e journée en beauté

Cette 8e journée de Betclic ÉLITE débute donc ce vendredi soir par un choc du haut de classement entre Nanterre et Cholet, deux formations qui partagent la même ambition de s’installer durablement dans la première moitié du classement. Quoi de mieux pour cela qu’une confrontation directe avec un concurrent.

À domicile, les Choletais voudront relancer une dynamique positive après la défaite en ouverture de la 7e journée à Nancy. Le groupe de Fabrice Lefrançois, qui allie jeunesse avec Nathan De Sousa ou encore Aaron Towo-Nansi, et expérience avec T.J. Campbell ou Gérald Ayayi, devra pour cela faire parler l’efficacité offensive aperçue en début de championnat.

La tâche s’annonce ardue pour les locaux qui reçoivent des Nanterriens qui restent sur trois victoires de suite toutes compétitions confondues. Les Franciliens peuvent notamment s’appuyer sur une rotation et une implication de tous ses acteurs, menés par un tandem Sene – Dossou-Yovo particulièrement efficace.

Un duel indirect sera également à scruter ce soir : celui des pépites du championnat. Au-delà de l’enjeu de résultat, Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) et Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) seront en effet des attractions de la rencontre. Les deux adolescents sont repérés comme les futurs stars du basket français, et montrent déjà une partie de leur talent sur les terrains.

Un week-end complet sur DAZN

Comme chaque semaine, l’intégralité de la Betclic ÉLITE est à vivre sur DAZN, avec un dispositif exceptionnel et un match en clair chaque dimanche soir.

Le programme complet de la 8e journée :

  • Vendredi 14 novembre à 20h30 : Cholet – Nanterre
  • Samedi 15 novembre à partir de 18h : Multiplex avec Saint-Quentin – Nancy, Dijon – Gravelines-Dunkerque, Le Portel – Chalon-sur-Saône et Strasbourg – Boulazac
  • Samedi à 20h30 : Bourg-en-Bresse – Paris
  • Dimanche à 16h30 : Limoges – Lyon Villeurbanne
  • Dimanche à 19h : Le Mans – Monaco (diffusé gratuitement)

Avec son dispositif renforcé, DAZN continue de mettre en avant le basket français et d’élargir son audience auprès des fans de Betclic ÉLITE.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
