« Une belle victoire d’équipe » pour Strasbourg selon Quinton Hooker, MVP du derby de l’Est

« Quinton-NERRE » en a titré le site officiel de la SIG, décidément particulièrement inspiré ces dernières semaines quand il s’agit de mettre une prestation individuelle en avant (après « le coup de Booth-ster »). Ancien meneur de Vichy-Clermont, l’affable Quinton Hooker (1,83 m, 28 ans) a signé son match référence en Betclic ÉLITE lors du derby de l’Est contre Nancy (88-78) : 21 points à 7/14, 4 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions. En conférence de presse, il a réagi au succès alsacien.

« C’était un sacré match, une grosse bataille, normal pour un Derby. La première chose qui me vient en tête est que, pour nous, c’est une belle victoire d’équipe. Quand je regarde comment les gars travaillent durs à l’entraînement, plus les déplacements longs et difficiles qu’on doit faire, signer ce genre de performance d’équipe soudée, devant ce public qui nous donne une vraie énergie, c’est une belle récompense collective.

Nancy était une équipe du Top 5, mais, pour nous, chaque match est un gros match et d’autant plus quand tu alternes BCL et Championnat. Chaque confrontation compte et remporter ce match contre une des équipes du haut de tableau a de l’importance… Surtout que celle-ci nous permet d’être à l’équilibre victoires/défaites. Mais le plus important aujourd’hui n’est pas de se projeter ou faire des comptes. Il faut prendre les matches les uns après les autres.

Nous sommes dans une sorte de processus global depuis le mois d’août avec au passage une nouvelle équipe à bâtir, mais nous avons eu tellement de blessures depuis le début. On ne peut peut-être pas imaginer à quel point c’est difficile de travailler dans ces conditions. Malgré tout, nous sommes unis, soudés. On le dit et le redit, mais nous avons vraiment un bon groupe, un grand staff, les gars bossent durs tous les jours. On est unis, malgré les difficultés et on continue à avancer.

Je tenais à dire qu’il y avait une super atmosphère durant ce match entre les fans de Nancy qui s’étaient déplacés et avec l’appui des nôtres. Ils nous supportent et on savait que ce match était aussi spécial pour eux. »