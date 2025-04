Une quinzaine de Françaises présentes au Final Six de l’EuroLeague 2025

La conclusion de la saison d’EuroLeague féminine va avoir lieu en ce début du mois d’avril avec la première édition du Final Six, organisée du 9 au 13 avril à Saragosse (Espagne). À cette dernière phase finale de la reine des compétitions européennes, de nombreuses Françaises vont y prendre part. Outre Bourges, les internationales dans les clubs turcs de Mersin, Fenerbahçe, ou encore à Prague et Schio. Tour d’horizon tricolore du Final Six de l’EuroLeague féminine 2025.

Bourges pour tenter de créer l’exploit

Forcément, c’est à Bourges, dernier représentant français de la saison 2024-2025 en EuroLeague, que le contingent français est le plus fourni au Final Six. Même si le Tango devrait perdre une de ses membres tricolores la saison prochaine, Pauline Astier (1,79 m, 23 ans), en partance pour Prague en compagnie de Janelle Salaün. Pour sa 6e saison dans le Cher, la jeune internationale a encore franchi un cap en EuroLeague, avec plus de 10 points et 5 passes décisives de moyenne par match, ce qui en fait la 3e meilleure marqueuse et la meilleure passeuse de son équipe. Juste derrière, à la distribution, on retrouve Tima Pouye (1,75 m, 26 ans), bien revenue de sa blessure aux ligaments croisés, et Alix Duchet (1,66 m, 27 ans). Plus à l’intérieur, les expérimentées Laëtitia Guapo (1,82 m, 29 ans) et Ana Maria Filip (1,95 m, 35 ans) donne de solides relais en sortie de banc.

Enfin, dans la formation d’Olivier Lafargue, on compte également les jeunes joueuses Inès Pitarch-Granel (1,82 m, 18 ans), Mathilde Selle, Clémence Collin, Alicia Tournebize, Juliette Bourgeois et Chloe Sarah Rousseliere, qui ont fait de rares apparitions cette saison. Sans oublier l’une des leaders Kariata Diaby, Ivoirienne d’origine mais titulaire d’un passeport français.

Le Tango Bourges Basket entre en lice au Final Six de l’EuroLeague directement en quart de finale ce mercredi 9 avril, contre Mersin. Le vainqueur de cette rencontre défiera ensuite Valence.

Le quatuor de Mersin : Rupert, Johannès, Fauthoux et Diallo

À Mersin, un trio français s’est d’abord formé en début de saison sur les bords de la Méditerranée : les deux grandes copines, Iliana Rupert et Marine Fauthoux, ainsi que la joueuse du New York Liberty, Marine Johannes. Quelques mois plus tard, elles ont été rejoints par Christelle Diallo en février dernier. Les quatre Tricolores ont déjà remporté un titre cette saison : la Coupe de Turquie 2025.

Nominée pour le trophée de MVP de la saison, Iliana Rupert a récemment connu un cout d’arrêt de six semaines en raison d’une fracture à la main. Pour Marine Johannès, un pépin physique beaucoup plus long a émaillé une grosse partie de sa saison, avec trois mois de compétition raté entre novembre et février. L’autre vice-championne olympique, Marine Fauthoux, réalise une belle saison chez un prétendant au titre (plus de 8 points et 5 passes décisive de moyenne). Enfin, l’intérieure Christelle Diallo joue elle très peu.

Williams et Badiane pour mener Fenerbahçe au doublé ?

À Fenerbahçe, les Françaises sont un poil moins nombreuses mais ne manquent pas pour autant d’ambition. L’équipe entraînée par Valérie Garnier, tenante du titre de la compétition, a vu s’ajouter Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) aux côtés de Marième Badiane (1,90 m, 30 ans). La joueuse du Seattle Storm réalise une grande saison (13 points, 5 rebonds et 3 passes décisives de moyenne), nominée comme Iliana Rupert pour le titre de MVP, aux côtés de sa coéquipière Emma Meesseman. À 30 ans, Marième Badiane réalise également un 2e exercice accompli avec le club stambouliote, à l’image de son recrutement en WNBA par le Minnesota Lynx.

Directement qualifié pour le dernier carré, Fenerbahçe défiera le vainqueur de la rencontre entre Schio et Prague.

Janelle Salaün et Valériane Ayayi confrontées en quart de finale

Avec l’envie de se challenger après cinq saisons en LFB, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) a réussi son pari avec Schio en Italie. La grande soeur de Tidjane est l’une des joueuses majeures de son équipe, avec plus de 14 points par match à 43% aux tirs en EuroLeague. Avec sa formation, première de la saison régulière en Italie, elles retrouveront l’USK Prague de Valériane Ayayi (1,86 m, 30 ans) en quart de finale du Final Six. Pour sa 5e saison européenne avec le club tchèque, l’expérimentée internationale est toujours aussi vitale à son équipe (13,2 points, 7,2 rebonds et 3,6 passes décisives en 32 minutes de jeu en moyenne.

Deux coachs sur les bancs

Les joueuses ne seront pas les seuls Françaises à se distinguer au Final Six. Alors que la finale de l’EuroLeague avait opposé deux coachs français l’an dernier avec Valérie Garnier et Rachid Meziane, ils seront encore deux techniciens tricolores sur les six du week-end à Saragosse. Championne d’Europe en titre, l’ancienne sélectionneuse des Bleues est de retour avec le Fenerbahçe Istanbul tandis qu’Olivier Lafargue (Bourges) a remplacé Meziane.

Le programme du mercredi 9 avril au Final Six :